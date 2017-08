Fiscal superior, Dra. Rosario López Wong

“No tenemos los medios suficientes para la reintegración social de las víctimas”

“Aquí en Loreto se está manejando de una manera mucho más eficiente que en otras regiones y hay que decirlo”

Se habla de la construcción de acciones contra la Trata de personas en Loreto, recayendo la responsabilidad de forma conjunta entre el Estado y la Sociedad Civil, ha sido el espíritu de un reciente encuentro regional de la Mesa Regional de Prevención, donde participó la fiscal superior, Dra. Rosario López Wong, de la Unidad Central de Asistencia a Víctimas y Testigos, del Ministerio Público.

En su alocución se refirió a los avances en cómo proteger a las víctimas que han logrado liberarse. “Sí, exactamente hay algunos niveles de organización y de redes que nosotros estamos combatiendo como sistema de justicia, me estoy refiriendo básicamente a nivel de investigación, la Policía Nacional del Perú conjuntamente con el Ministerio Público, cuando existen estas suertes de amenazas, represalias por parte de estas redes contra las víctimas que son rescatadas, nosotros tenemos que aplicar la ley, lógicamente el Código Procesal Penal y colocar el énfasis en la protección de la víctima.

En primer lugar hay que respetar la reserva de identidad, es decir es lo primero que estamos manejando y que aquí en Loreto se está manejando de una manera mucho más eficiente que en otras regiones y hay que decirlo, la reserva de identidad así sean víctimas adultas. Y si hay que dictar una medida de protección policial, si hay que albergar, si hay que reubicar, trasladar.

En caso de víctimas extranjeras, incluso hacer la coordinación para verificar cuál es su situación una vez repatriada, todo eso es lo que estamos afianzando en estos momentos, aplicando los protocolos intersectoriales y también los protocolos a nivel de cada institución.

Tenemos mucho el apoyo de la policía en este aspecto, porque inclusive cuando se llevan a víctimas a albergues, evidentemente hay un temor de las otras víctimas que pueden ser albergadas por la misma modalidad de delitos de trata, o tal vez por la configuración de otro delito; entonces, en algunas ocasiones lo que se suele hacer es llevar a algunos hospedajes, pero con todas las garantías, porque en nuestro país estamos implementando las casas de seguridad y las casas de resguardo para estas víctimas que son amenazadas”.

En el caso de los victimarios, si hay sentenciados, si están en procesos o no, son ubicables, declaró: “En nuestro país esta línea de impunidad que decretaba que había el cero, cero, cero 1% de casos con condenas versus a casos que son investigados o sometidos al Poder Judicial, felizmente la brecha se va acortando cada vez más.

Aquí por ejemplo en Loreto, en Iquitos, hay un porcentaje muy significativo de condenas que cada vez están logrando en un porcentaje del 30% al 50%, que dan cuenta que cada vez más los casos de trata de personas están llevando a término una sentencia justa, en una sentencia drástica como prevé la ley, y lo que tenemos que trabajar es una eficiencia también a nivel estatal es el tema de la reparación civil, y también de los activos y los bienes que tienen los tratantes.

Porque estos bienes deberían acumular o sumar a este fondo para restituir los derechos de las víctimas, que es de lo que el Estado carece, no tenemos los medios suficientes para la reintegración social de las víctimas, pero hemos mejorado”, y están en la línea de la sanción más efectiva a los tratantes. (Diana LM.)