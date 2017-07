Señalan que constantes lluvias hacen que el animal haga temblar la tierra

Están asustados. Un grupo de vecinos de la calle Jerusalén en el AH “Rosa de América”, en el distrito de San Juan Bautista, mostraron su preocupación por la cantidad de mantonas que empezaron a salir de una cocha que hay por el lugar.

Según los moradores de este sector, el último jueves cerca de las 11:30 de la noche sintieron un fuerte movimiento de la tierra por la zona, por un momento pensaron que se trataba de un movimiento sísmico y salieron despavoridos de sus casas.

Minutos más tarde se dieron cuenta que no era un sismo, sino que se trataba de boas de más de cuatro metros que, según los moradores, salen de una cocha en horas de la noche. A decir de los vecinos de este sector, sus animales domésticos en las últimas semanas han desaparecido misteriosamente.

“Sentimos en las últimas noches varios sacudones en nuestras casas, pensábamos en un temblor o algo por el estilo, pero luego supimos que se trataba de boas de varios metros que salían del monte y la cocha, por lo que pedimos a la policía de medio ambiente que venga por esta zona a verificar si es verdad o no de la presencia de estos ofidios”, dijo Carmen Isuiza, vecina del sector. (C. Ampuero)