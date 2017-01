Gente del alcalde atacó con cascajo y palos a población que está en contra de su gestión

Hay cinco heridos y uno se encuentra de gravedad.

Alcalde Rider Padilla es cuestionado por presuntas irregularidades.

“Queremos la intervención de las autoridades de Iquitos”, dijo Juez de Paz.

“En Yurimaguas le apañan porque su mujer es fiscal”.

Estuvo a punto de ocurrir una tragedia. Ayer en la localidad de Lagunas, provincia de Alto Amazonas, se realizó una batalla campal cuando los seguidores del cuestionado alcalde Rider Padilla Sinarahua comenzaron a lanzar cascajo, ladrillos y palos a los pobladores solo porque se encuentran en contra de la gestión del citado burgomaestre por presuntas irregularidades cometidas.

El Jue de Paz de Lagunas, Álvaro Saldaña, contó en exclusiva al diario que hubo cinco heridos producto de las agresiones con los objetos contundentes mencionados. ‘La Región’ tuvo acceso a los nombres de los agredidos: Pedro Maricahua, Noemí Canaquiri, Pablo Mozombite, Publio Yaricahua y Santiago Canaquiri que es el más grave que hasta el cierre de edición seguí siendo atendido en el establecimiento de salud.

“Lamentamos lo ocurrido en Lagunas este jueves. Como es sabido, el pueblo no está contento con el alcalde porque le acusan de actos de corrupción y de no hacer nada por la localidad. Hace dos semanas, llegó el sub prefecto de Alto Amazonas, el Mayor PNP de Yurimaguas, la Fiscalía, mi persona, el párroco y las dos partes: el comité de lucha de Lagunas y la gente del alcalde.

Se reunieron en un colegio y ahí se llegó al acuerdo que el pueblo permita que se vuelva a abrir las puertas de la municipalidad para trabajar con normalidad. Se firmó un acta en donde se decía que ninguna de las dos partes iba a salir a protestar hasta que llegue la gente de Contraloría de la República.

El alcalde hizo caso omiso a este acuerdo y el miércoles programó para este jueves a una marcha, puso su parlante y dijo que el pueblo va a salir a las calles. Unas cien personas dieron una vuelta con el alcalde por algunas calles de Lagunas, luego llegaron a una loza y la gente comenzó a juntarse.

Eran como dos mil pobladores que mientras comenzaban a hacer un mitin en la loza, el alcalde y sus cien seguidores comenzaron a insultar a los dirigentes y autoridades. Cuando la ciudadanía quería hacer su marcha, comenzaron a lanzarles cascajo, ladrillos y palos. Producto de eso hay cinco heridos con golpes en la cabeza, los pómulos y uno está de gravedad.

Los policías llegaron después pero solo son ocho en la localidad que no iban a poder controlar a todos. Es terrible la situación que se vive en Lagunas.

Estamos a la espera de noticias que nos haga llegar el Jurado Nacional de Elecciones y la Contraloría General de la República, en cuanto a las investigaciones que le están haciendo al alcalde Padilla Sinarahua.

Lo malo también es que en Yurimaguas al parecer toda la fiscalía le apaña porque su mujer de nombre Yesenia Del Mar Pezo es fiscal.

A través de su medio de comunicación solicitamos la ayuda de la policía, Ministerio Público de Iquitos porque ya es insoportable, no esperemos que ocurra una desgracia”, contó el Juez de Paz de Lagunas, Álvaro Saldaña.

Al cierre de edición, se conoció que un contingente policial de Tarapoto iba a salir hoy temprano rumbo a Lagunas. (Gonzalo López)