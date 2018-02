Moradores que viven por la avenida La Participación no descartan tomar medidas radicales

Vecinos de diferentes asentamientos humanos que se encuentra por inmediaciones de la avenida La Participación, en el distrito de Belén, se encuentran molestos, porque los montículos que aparecen en cada esquina siguen trayendo malos olores y cantidad de animales a sus viviendas.

Los moradores sostuvieron que la mañana de ayer nuevamente cantidad de montículos de basura, han aparecido en cada esquina de los asentamientos humanos como Triunfo, Santa Rosa, San Pablo de la Luz, Los Ángeles, Isidoro Tello, entre otros.

Estos lugares también están infestados de desperdicios, lo cual hace que se atente contra la salud de los moradores que viven por esta zona.

“Sabemos que nuestro distrito está en abandono, no tenemos autoridades en Belén, cada día estamos peor y la basura es un claro ejemplo de la situación en la que se encuentra sumergido Belén. Ya no podemos seguir viviendo así, no podemos estar soportando malos olores e incluso la presencia de moscas y ratas en nuestras casas, debido a la cantidad de basura que hay en las esquinas. Lo que ha sucedido en la casa del señor Richard Vásquez, se podría repetir si es que no toma acciones de inmediato, si ayer fueron los vendedores de Belén en mostrar su rechazo tirando la basura en la vereda de su casa del alcalde, nosotros los que vivimos en los asentamientos humanos y por inmediaciones de la avenida a La Participación, no descartamos realizar la misma acción como rechazo a la cantidad de desperdicios que inunda nuestro distrito”, sostuvo un dirigente vecinal

De esta manera, los dirigentes acordaron reunirse en estos días, para tomar las acciones que el caso amerita. No descartan tomar acciones radicales, como el bloqueo de la avenida La Participación, quema de llantas y basura e incluso llevar los residuos sólidos una vez más a la casa del burgomaestre en señal de protesta. (C. Ampuero)