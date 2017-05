Vecinos se encuentran molestos y mortificados

Una vez más se registró un enfrentamiento entre las conocidas barras bravas de la ciudad de Iquitos que pertenecen a los equipos de Universitario de Deportes y Alianza Lima. Este hecho ocurrió la noche del último miércoles por inmediaciones de la calle San José con La Participación, distrito de San Juan Bautista, luego que ambos equipos disputaran un encuentro más por la copa verano 2017.

“Estamos muy preocupados por lo que nos pueda pasar, cuando acabó el parido, todos salieron por las calles a realizar arengas, destrozos e incluso a enfrentarse con barristas del equipo contrario a pesar que no jugaron un clásico. Estos maleantes por cualquier cosa salen a las calles a enfrentarse, parece que es una obligación de ellos de verse las caras cada vez que culmina un partido de fútbol. Estos sujetos han hechos de estas calles un peligro, no se puede salir a comprar nada por temor a que te caiga un perdigón o una bala, ya que ese enfrentan con armas de fuego artesanales e incluso pistolas, no sabemos qué hacer ni a quién acudir”, dijo una vecina que quiso mantener su nombre en reserva por seguridad.

Tras esta situación, los moradores de este sector llamaron a los agentes del Departamento de Emergencia de la PNP para que lleguen al lugar y traten de disuadir a los vándalos. Cuando la policía llegó, fueron recibidos con disparos de perdigones por parte de estos malos barristas.

Los agentes tuvieron que ponerse a buen recaudo y repeler el ataque con disparos al aire, “era una balacera, pensábamos que alguien podría resultar herido o muerto no solo del lado de los barristas, sino también de los uniformados, era una desesperación total, nosotros teníamos que ponernos hasta debajo de nuestras camas o mesas para no ser alcanzados quién sabe por una bala perdida”, contó otro morador de la zona.

Tras este enfrentamiento, tres personas fueron intervenidas y llevadas a la comisaría 09 de Octubre con fines de identificación y para las diligencias conforme a ley.

Los vecinos del lugar exigieron a las autoridades que haya más presencia policial y presencia de personal del serenazgo, para evitar cualquier desgracia fatal que se pudiera registrar a futuro. (C. Ampuero)