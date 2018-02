Dos bandas se enfrentaron luego que una húmisha fue derribada

Un nuevo enfrentamiento entre bandas se registró la noche del último domingo en el cruce de las calles 14 de Febrero con Jerusalén, ubicado en el distrito de Belén, luego que derribaran una húmisha que estaba plantada por este sector.

Los vecinos de la zona contaron a La Región, que la disputa de los premios que había en el árbol de palmera, habría ocasionado el enfrentamiento. Fue en esos momentos que unos menores de edad sacaron un arma de fuego tipo escopeta y empezaron a realizar disparos al aire.

De esto se percató otro muchacho que no pasaba de los 16 años y sacó un arma de fuego hechiza, protagonizándose un enfrentamiento y fuego cruzado entre ambas bandas. Una bala perdida había caído sobre el techo de calamina de una de las viviendas del lugar, lo cual hizo que los vecinos se pongan a buen recaudo para evitar que les pase algo.

Carmen Torres Vásquez (30) sostuvo que no es la primera vez que se registra este tipo de actos delictivos por ese sector, ya que la falta de policías y serenos por la zona, causa zozobra en esta parte de la población.

“No sabíamos qué hacer ante la balacera que se dio el domingo por la noche, todo estaba bien, no había problema, todos estábamos pandillando cuando de pronto, empezaron a llegar en grupo cantidad de muchachos, estaban borrachos y cuando se derribó la húmisha ahí empezó todo, unos a otros se disputaban los premios de la palmera y como nadie quería irse sin nada, entonces sacaron sus armas de fuego e hicieron disparos al aire. Exigimos a la autoridades que tomen cartas en el asunto antes que nosotros hagamos justicia con nuestras manos”, dijo Torres.

(C. Ampuero)