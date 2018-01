Sale de Iquitos el 17 de enero y retorna el 22 de enero.

Así lo dio a conocer el monseñor Miguel Olaortúa Laspra, en el marco del 154 aniversario de Iquitos.

“Ya está confirmado el viaje con la delegación de Loreto. Allá se verán temas de nuestra casa común como es la defensa del medio ambiente, la dignidad de la mujer y la persona humana. Serán temas que el Papa hablará en todos los lugares donde llegará a reunirse con miles de católicos.

Un modo especial será para la selva donde hablará del respeto a las comunidades y la cultura indígena. Tendrá un discurso para ellos y luego estará con los obispos de la Amazonía por lo que ya hemos preparado varios escritos que le serán entregados al Santo Padre”, declaró el monseñor.

Padre, el gobierno ha denominado al año 2018 como el “Año de la igualdad y la no violencia contra la mujer”, pero los maltratos continúan ¿qué hacer?

-Justamente en la ceremonia religiosa por el aniversario de Iquitos he hablado de ese tema en la Catedral. No se debe aceptar ningún tipo de violencia ya sea de carácter físico, verbal o moral, tanto contra la mujer como para con los niños y ancianos. Estamos inmersos en una cultura machista de violencia y poder lo que debe erradicarse definitivamente.

Finalmente, el Obispo invita a todos los ciudadanos a acudir el próximo sábado 13 de enero a las 7 pm. a la Plaza de Armas, para participar de una Eucaristía de preparación ante la llegada del Papa Francisco.