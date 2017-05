Hecho ocurrió en la avenida Quiñones

Maribel Fasabi Reyna (46), trabajadora de limpieza pública de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista sufrió un accidente de tránsito cuando realizaba su faena diaria en los cruces de la avenida José Abelardo Quiñones con calle Miraflores.

La persona quien manejaba el auto de placa S0Y-437, dijo llamarse Segundo Braulio Meza de 42 años de edad y manifestó ser el copiloto del vehículo, “el chofer al provocar el accidente se dio a la fuga y yo solo quedé dentro del carro, se fugó antes que llegue la policía”, señaló

La señora fue llevada de emergencia hasta el Hospital Militar “Santa Rosa”, donde quedó internada, mientras que el supuesto copiloto fue llevado junto a la agraviada hasta el mismo nosocomio para que corra con los gastos de medicina de la mujer.

Cuando los médicos le dieron la receta para la medicina de la señora, el hombre salió con dirección a la farmacia del hospital y nunca más regresó. Fueron los serenos de San Juan quienes no se percataron del hecho, cuando fueron a verlo para intervenirlo el hombre ya no estaba en el lugar. Minutos después llegaron los agentes de la PNP, peinaron la zona, pero con resultados negativos.

La agraviada quedó en la sala de observación para descartar fractura del fémur. Al lugar llegaron funcionarios del municipio de San Juan para apoyar a la trabajadora de limpieza pública.

(C. Ampuero)