Pasajeros y chofer salvaron de morir

Están vivos de milagro. Un auto Station Vagon de color blanco, de placa de rodaje Nº B9R-191 perteneciente a la empresa de transportes “Los Amigos”, se despistó y dio varias vueltas de campana luego de atropellar a un niño de 9 años cuando intentaba cruzar la carretera.

El hecho ocurrió ayer cerca de las dos de la tarde cuando el auto viajaba a excesiva velocidad a la ciudad de Nauta. El chofer al parecer no se percató de la presencia del niño que cruzó la carretera.

El conductor trató de evitar el accidente, pero fue tarde porque él junto a sus pasajeros se despistaron y fueron a caer en una cuneta. El niño fue llevado de emergencia hasta el Hospital Apoyo Iquitos a bordo de un auto particular.

El estado del menor es de pronóstico reservado, mientras que los ocupantes del Station Vagon solo sufrieron lesiones leves. La policía de carreteras tuvo conocimiento del hecho y puso a disposición de la comisaría 09 de Octubre al conductor del vehículo para que investiguen los hechos del lamentable accidente que casi cobra la vida de este menor de las iniciales H.S.D.R

Según versiones del conductor René Paredes, la pista estaba mojada, un camión intentó pasarle y por no terminar chochando salió del carril y término empotrado en la cuneta, pero lastimosamente el niño estuvo ahí en el momento equivocado y lo atropelló. Lo que se sabe es que el menor presentaría fracturas en piernas y brazos.

“Estas personas salvaron de milagro, yo iba delante de ellos, el chofer iba a excesiva velocidad y no le dio tiempo de frenar, por eso impactó contra el menor quien quedó herido. Lo más fregado es que siempre hay accidentes por la imprudencia de algunos choferes, no les importa la vida de sus pasajeros, pero cuando cometen el accidente no dicen absolutamente nada”, contó José Ríos, chofer de una camioneta.

(C. Ampuero)