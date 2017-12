• Presidente de FEPIARUC, Daniel Saboya Mayanchi.

• Además esperan que las plantas potabilizadoras no sean temporales, sino con proyección a 50 años.

Ha pasado un año desde que se firmó el Acta de Saramuro-Saramurillo de las cinco cuencas (ríos Pastaza, Corrientes, Tigre, Marañón y Chambira), y “analizamos que no hemos avanzado casi nada; sin embargo, hay una atención en el tema del agua declarado en emergencia en Urarinas, Parinari y Nauta, con más de 70 instalaciones de plantas de agua provisional (unos 5 años)”, refirió el presidente de la FEPIAURC, Daniel Saboya Mayanchi.

Agregó que harán otra gestión con el gobierno para ir trabajando en paralelo, porque lo que necesitan es agua potable que dure de aquí a 50 años. “Otro aspecto es que solo están atendiendo Urarinas, Parinari y una parte de Nauta, mientras que Tigre, Corrientes y Pastaza, estamos en espera. Hemos exigido esta semana en una reunión con PNSR (Programa Nacional de Saneamiento Rural), para que la atención sea a las cinco cuencas, afectadas por la contaminación.

“Este año que termina, en el tema de educación tampoco está bien visualizado. El gobierno dice les voy a dar 200 becas de estudio por cuencas y eso está bien porque nunca nos han atendido, pero después cuando especifican nos damos cuenta que ni siquiera es carrera técnica, es solo para técnico productiva de cuatro meses”.

Indicó que no rechazan ese nivel de estudio, “pero se quiere estudiantes y carreras de primer nivel, para que puedan defender a su tierra y ser productivos en su zona y en todo el Perú. La educación tiene que ser priorizada. En lo que es infraestructura también no hay avance. Para el 2018 se espera que atiendan en infraestructura educativa”.

Destacó que anoche cinco alumnos de la FEPIAURC (Federación de Pueblos Indígenas Achuar y Urarinas del río Corrientes), se graduaron de los estudios en computación realizados en el CETPRO Maynas, por el convenio firmado entre la mencionada federación y PLUSPETROL.

Prosiguió: “En el tema del monitoreo ambiental también no avanza. En lo que es la Comisión de la Verdad hay denunciados, José Fachín y mi persona estamos denunciados. Hay aspectos como no a la criminalización. Nosotros respondemos a un proceso a raíz de la lucha de Saramurillo y no puede ser que sigamos siendo perseguidos hasta la actualidad”.

Saboya Mayanchi, comentó: “Al margen que hemos tenido paciencia, el tema político este año también como que nos ha golpeado. Y esperamos que se pongan las pilas. El pueblo le ha puesto al presidente de la República para cinco años y un grupo de congresistas no pueden trastocarlo, agradecemos a Dios y a los congresistas que no han permitido que se trunque la gestión del actual gobierno. El proceso judicial ya dirá su responsabilidad”.

NÚCLEOS EJECUTORES CON GORE LORETO

Ayer, como federación del Corrientes sostuvieron una reunión en la Gerencia General del Gore Loreto. “Estamos avanzando con los núcleos ejecutores, pero hay una deficiencia tremenda. Hay compromisos que se hacen con el presidente y no se concretizan. Se espera que hasta la primera semana de enero se estén viabilizando algunos núcleos ejecutores del Bajo Corrientes”. (Diana LM.)