El t recientemente asumió funciones como juez del Juzgado Mixto en Adición Penal Unipersonal y Liquidador de la provincia de Requena. El nuevo magistrado que reemplaza en el cargo al doctor Pedro Iván Murillo Mendívez, tiene amplia experiencia, ya que viene de cumplir funciones como juez en diferentes provincias de la región Loreto.

Vale recordar que un juez unipersonal de Juzgado Mixto, es juez penal liquidador, juez de familia, juez constitucional y juez civil, es el que tiene que recurrir y dirimir las demandas, es decir hay varias y amplias funciones que el magistrado debe cumplir.

El magistrado Tapia Flores al ser entrevistado por La Región dijo estar viendo y revisando en despacho los expedientes para administrar justicia de manera cabal, rápida y eficiente. Porque los justiciables, las partes que recurren a este órgano del Estado, esperan recibir la administración de justicia de manera rápida.

¿Doctor, muchas audiencias no se llevan a cabo, tiene usted conocimiento que en Requena no existe defensores públicos o defensores de oficio?

Justamente el día jueves pasado le pregunté a una señora que se encontraba en este Módulo de Justicia, en qué podemos ayudarle, ella nos decía que no hay defensores públicos para que les defiendan. Como recién acabo de asumir el cargo, la verdad es que tengo desconocimiento al respecto. Pero sí debe haber uno o dos defensores públicos gratuitos, para que apoyen a las personas que no tienen los recursos económicos para pagar a un abogado defensor. El Código establece que sin abogado defensor público, no puede llevarse a cabo la audiencia en procesos donde están las personas sin recursos económicos y que necesitan de defensores públicos.

Finalmente, la autoridad judicial dijo estar apto a resolver cualquier duda respecto a la administración de justicia no solo a la prensa, sino también a la población para que acudan a su despacho y tengan información respecto a lo que es un proceso judicial, acá siempre vamos a trabajar respetando la Constitución, la ley y los derechos de las personas, dando la razón a los que la tienen. (René Manuyama)