A balazos se llevan más de 150 mil soles de embarcación fluvial “Las Ninfas I”



Cinco piratas de rio, totalmente armados a bordo de una chalupa asaltaron a más de cien pasajeros y tripulación de la embarcación fluvial “Las Ninfas I” cerca de la localidad de Tamshiyacu rio Amazonas, dos tripulantes resultaron gravemente heridos por impacto de bala y fueron evacuados en avioneta hasta Bellavista Nanay en Iquitos, para ser trasladados hasta el hospital regional, sus estado es reservado; entre tanto, dos pasajeros resultaron con heridas en la cabeza producto del golpes con la cacha de la pistola que les propinaron los asaltantes.

Eran las 10 de la mañana, la motonave “Las Ninfas I” venía desde La Pedrera río Ucayali con destino a Iquitos, cuando de pronto su ruta se vio interrumpida por estos sujetos que tenían los rostros cubiertos con pasamontaña, se subieron a la lancha y a punta de amenazas comenzaron a revisar las maletas, bolsos, mochilas, y carteras de los pasajeros, para robarse todo lo que podían; sin medir el tiempo, los piratas de río tuvieron en vilo por más de una hora a sus víctimas para despojarlos de todo.

En el intento de frenar el asalto, resultaron heridos cuatro tripulantes, dos de ellos heridos de gravedad con proyectil de arma de fuego, Alcibíades Torres Chanchari (63) que recibió un disparo en la rodilla y el otro de nombre Rolling de quien no se conoce su apellido por tener incapacidad para hablar, fue el que recibió un disparo en la frente agravando su situación; ambos fueron evacuados en una avioneta de la fuerza aérea naval desde la localidad de Tamshiyacu hasta Iquitos.

Los pasajeros y la tripulación de la embarcación, llegaron al promediar las cinco de la tarde al puerto fluvial Sofí en Iquitos, donde sus familiares enterados de lo sucedido fueron a recibirlos.

“Fue una lluvia de balas, eran cinco asaltantes y dos sujetos infiltrados dentro de la embarcación, estábamos cerca al caserío de “Mangua” cuando nos interceptaron, abordaron la nave, nos hicieron echar en el piso, a mi esposo intentaron matarle, pero él saltó de la lancha al río, pero no corrieron la misma suerte mis tripulantes y los pasajeros, se llevaron buen cantidad de dinero y cosas de valor, llamamos al 105 a Iquitos y luego de dos horas se hicieron presentes policías de Fernando Lores, fue horrible, pensé que nos iban a matar”, contó Elena Vásquez, esposa del dueño de la motonave

Según el propietario de la motonave, los asaltantes se llevaron más de 150 mil soles en efectivo, celulares, laptops, carteras, billeteras, combustible, baterías entre otras cosas de valor. Hasta la embarcación llegó personal del Departamento de criminalística, así como personal policial de la comisaría del sector para las diligencias conforme a ley.

Mientras tanto, los efectivos de la comisaría de Tamshiyacu, vienen realizando las investigaciones del caso, para dar con la captura de los asaltantes de río.

(C. Ampuero)