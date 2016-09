Asaltantes se habrían llevado cerca de 200 mil soles 

Víctimas no quisieron dar más detalles al respecto

Según fuentes extraoficiales, la suma que se llevaron los asaltantes la tarde del último lunes, no fue de 49 mil soles, sino cerca de 200 mil que habrían retirado de una entidad financiera. Esta versión se habría filtrado del entorno familiar y de las investigaciones que se vienen realizando.

El dinero lo habrían divido en varias partes después de retirarlo de la ventanilla. Una vez con la plata en su poder, los tres hermanos pusieron una cantidad en cada mochila y canguro y se dirigieron hasta su domicilio ubicado en el pasaje “30 de Enero”.

El error quizás de estas personas fue haber llegado juntos a la empresa comunal y no en momentos o en horas diferentes, tal como lo habrían hecho en varias oportunidades para no levantar ni qué tipo de sospecha.

“Lo que se sabe es que cada vez que retiraban dinero, se iban al banco juntos, pero cuando regresaban a su casa lo hacían en forma separada, pero esta vez no se sabe qué es lo que pasó, y regresaron juntos con esa cantidad de dinero. Tenemos conocimiento que no fue 49 mil soles que se llevaron, sino más dinero, estaríamos hablando aproximadamente 200 mil soles, porque estas empresas comunales no manejan poco dinero. El trabajo que ellos tienen es directamente con las empresas petroleras que se encuentran en el interior de la región”, sostuvo una fuente.

Como se recuerda, hace algún tiempo, una persona falleció producto de un asalto con arma de fuego; luego asaltantes robaran a miembros de una comunidad nativa más de 300 mil soles, ellos también formaban parte de una empresa comunal que prestaba servicios a empresas petroleras en el Marañón. Ese lamentable hecho se registró por inmediaciones de la plaza Quiñones, en el distrito de San Juan Bautista, dejando como saldo un taxista muerto.

Por su parte, Danilo Borbor, una de las víctimas del asalto, dijo que no podría dar a conocer la verdadera suma d dinero que se llevaron, que la policía está investigando y que los detectives ya tendrían identificados a los asaltantes y que su captura sería cuestión de horas.

“No puedo decir verdaderamente cuánto se llevaron, pero sí fue más de lo que se dijo, no puedo dar más detalles porque sería entorpecer las investigaciones, aún no nos pasa este susto, es la primera vez que nos asaltan de esta manera; la verdad que los tres hermanos estuvimos, quién sabe, a punto de morir si es que nos resistíamos al atraco, pero ya fue, ojalá la policía dé con los asaltantes y se recupere aunque sea parte del dinero robado”, sostuvo Danilo Borbor.

