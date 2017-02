Yuri Castañeda, egresado de la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes, ha formado el grupo “El Colectivo” artístico orientado a las propuesta de creación colectiva y socialización del arte y que actualmente reside en Iquitos más de 5 años y formó parte de la Asociación Cultural “Estamos en la Calle”, asociación que fortalece las propuestas de la Cultura Viva Comunitaria en pro de nuestros derechos e identidad amazónica, presenta desde este jueves su Expoferia “Maloca”.

“La Región” dialogó con él, quien nos comentó sobre esta propuesta, la misma que se desarrollará en la sala de exposición del Museo Amazónico, ubicado en el Malecón Tarapacá 382, los días jueves, viernes y sábado de 7:30 am. a 10:00 pm.

(LR) Yuri, están organizando una Expoferia denominada “Maloca”, qué es lo que nos tienen preparado

Expoferia “MALOCA” es un espacio alternativo e itinerante para el encuentro y visibilidad de la producción artística amazónica en diversas áreas para fortalecer la industria artística.

El evento es de tres días, dentro de los cuales están pensadas algunas actividades paralelas a la Expo – Venta de Grabado Artístico, como conciertos, música en vivo, Djs, trueques, venta de colección de prendas con grabados artísticos exclusivos, Dvd de contenido artístico, dulces artesanales, y demás.

En esta ocasión, se presenta la Colección “BOGAR”, compuesta de una serie de grabados en soportes mayoritariamente madera, y que aborda la Amazonía desde su imaginario popular.

(LR) Esta Expoferia se desarrollará en tres fechas, qué trae cada una de ellas

Sí, el jueves 16 arranca con la exposición-venta “Bogar”, colección de grabados artísticos de producción amazónica que se ha venido desarrollando. También habrá poleras para hombres y mujeres con grabados artísticos exclusivos. Degustación de Camu Camu Sour para el brindis de inauguración. Un pequeño concierto para mover el esqueleto con la banda tropical: “CHARAPA ROOTS”.

El viernes 17 continúa la exposición – venta así como el “trueque digital”: Intercambio libre de material audiovisual, películas, cortos, videos, documentales, música, etc, pueden traer su usb. Y Dj SOUNDTRACK, con la música más alucinante de tus películas favoritas.

El sábado 18 continúa la exposición – venta, venta de dulces, galletas, recetas especiales y el cierre musical será con Dj. Monchy y sus proyecciones.

(LR) Porque el nombre de Maloca

La Maloca, “casa madre” es la vivienda tradicional de los nativos amazónicos y a la vez el lugar que reúne, congrega y comparte el aprendizaje del conocimiento y sabiduría nativa, hay que recalcar que su uso no era individual, sino colectivo, no es solo una construcción arquitectónica, sino también la construcción espiritual de estos pueblos. Toda esta admirable idea de pensar la vida social en términos diferentes a nuestra realidad citadina merece ser revalorada y por qué no, asumida en sus diversos aspectos.

(LR) Gran parte de las piezas de arte tienen una mirada en la Amazonía desde distintas perspectivas

Sí, es un enfoque diverso, pero que parte de un solo concepto que es el imaginario popular, en muchos casos históricos, otros, en mitos citadinos, en su diversidad, etc. Orientado a proponer una lectura crítica de la realidad.

(LR) ¿Cuánto llevas en Iquitos, y qué te inclinó a estar un tiempo acá?

Tengo ya alrededor de 5 años y medio de permanencia en Iquitos, principalmente el motivo de mi presencia fue el desconocimiento hacia esta región, y fue gracias a la asociación cultural “Estamos en la Calle” que gestiono unas presentaciones de mi colectivo artístico, me propuse entonces con los amigos a venir por acá, fue así que comenzó mi estadía en Iquitos, a la vez que mi relación con las actividades artísticas y gestores de la cultura en la ciudad, como mi trabajo en esta emergente asociación.

(LR) Qué recuerdos te llevas de Iquitos

Tengo muchos, pero imagino muchos recuerdos que iré creando paulatinamente en mi ausencia, recuerdos cargados de conocimiento y comprensión de lo particular de nuestro país. La luz de esta ciudad es fascinante, el olor del río y la vida brotando y sorprendiendo en muchos rincones, esta luz que cubre las muchas imperfecciones de nuestros gobernantes y de nuestra propia existencia, todas son vivencias que formarán parte de mí en este viaje llamado vida y en la que estoy dispuesto a hacerles eco donde vaya.

(LR) Invita a la población apreciar de cerca todo lo que viene preparando

Bueno entonces ya lo saben, este fin de semana de carnaval dense una vuelta por la Expoferia “La Maloca” y anímense a apreciar y por qué no, consumir algunas obras en grabado que hay de todo precio o productos artísticos como las poleras para hombre, mujer y niños. (MIPR)