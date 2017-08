Misión internacional Down to Zero e ICCO visitaron Iquitos.

En Corte Superior de Justicia de Loreto existen diez procesados en cárcel por presunto delito de trata de personas.

El pasado lunes 07 de agosto, en las oficinas de la ONG Capital Humano y Social Alternativo-CHS Alternativo, a cargo de la Abog. Herminia Navarro y Jenifer Flores, se reunieron las principales autoridades y funcionarios con ámbito competencial en la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la región Loreto, con la finalidad de presentar ante los representantes de la cooperación internacional: Down to Zero e ICCO el trabajo articulado que se realiza entre el Estado y la sociedad civil organizada dedicada principalmente a proteger a las víctimas mayores y menores de edad.

Se destaca actividades de capacitación y difusión del código de conducta por parte de la DIRCETURA a los propietarios y trabajadores de los establecimientos de hospedajes, restaurants, bares, mototaxistas, empresas de transporte, a fin que eviten la recepción o tránsito de personas, especialmente mujeres y menores de edad, bajo sospecha de explotación sexual o laboral, con el decidido apoyo de la Policía Nacional, Ministerio Público y la ONG CHS Alternativo, quien proporcionará el material publicitario.

La Subgerencia de Programas Sociales del GOREL, conjuntamente con CHS Alternativo realizó el 24 de julio último el primer encuentro regional sobre trata de personas, habiendo impulsado las ordenanzas tanto para la conformación de la mesa regional de lucha contra la trata de personas, como para la aprobación del respectivo plan regional; además, viene impulsando la conformación de las mesas provinciales con la finalidad de comprometer a las autoriodades locales de cada provincia de la región Loreto en la lucha contra dicho flagelo; y siempre en coordinación con CHS Alternativo difunde cartillas y contenidos sobre trata de personas, violencia familiar y embarazo de adolescentes a los estudiantes del quinto año de secundaria; tales charlas también se realizan por el Ministerio Público y Corte Superior de Justicia de Loreto, esta última realizó su difusión en las localidades de Caballo Cocha, Requena, Concordia, San Antonio del Estrecho y en las instituciones educativas de Iquitos y entre los días 19 al 21 del presente mes el equipo del Programa Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidada y Justicia en tu Comunidad realizarán campaña en la Localidad de San Lorenzo y Saramiriza (Provincia del Datem del Marañón), trabajo que incluye temas sobre las 100 Reglas de Brasilia y de Justicia Intercultural.

También se señaló de los operativos que realizan en los ríos por el Ministerio Público conjuntamente con la Policía Nacional, con el valioso apoyo de la Marina de Guerra del Perú a través de la Capitanía de Puerto, Sunat-Aduanas, a fin de combatir la Trata de Personas y el ESNNA, pues la región Loreto es considerada como zona de captación y tránsito o traslado de víctimas, facilitado por la informalidad, la falta de empleo y en otros casos por las costumbres de las comunidades.

La articulación alcanza hasta los propios jueces, quienes frecuentemente reciben capacitación por parte del CHS Alternativo, ONG que además realiza publicaciones jurídicas especializadas en esta materia, muchas de ellas citadas por la jurisprudencia de la Corte Suprema; asimismo, los notarios y jueces de paz que realizan dicha función, a fin de comprometerlos en la necesidad de comunicar a la autoridad policial o fiscal cualquier sospecha de trata cuando otorgan autorizaciones de viajes de menores, lo que ha permitido importantes capturas; así desde setiembre del 2015 a la fecha hay diez presuntos tratantes encarcelados respecto de aproximadamente 25 víctimas menores de edad.

Es muy importante la periódica reunión de la mesa tripartita entre los países Perú, Colombia y Brasil, en la que participan los principales operadores vinculados a ese delito, que ha dado lugar a generar protocolos de intervención conjuntos y que ha facilitado, entre otros, operativos simultáneos que dieron como resultado la detención de once colombianos, un brasileño y un peruano por el delito de trata de personas, existiendo un convenio binacional Perú-Colombia y próximamente con Brasil.

Dicha modalidad de trabajo suscitado en la región Loreto, es analizado con sumo interés por las autoridades nacionales, a fin de replicarlo en las demás regiones del país, estadísticamente Loreto presenta reducción de estos casos, como resultado del énfasis en la labor preventiva persecutoria de protección y asistencia y resocialización.

En este importante encuentro también participaron el presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, Dr. Manuel Humberto Guillermo Felipe, la Dra. Paola Hittscher, Fiscalía especializada en Trata de personas-FISTRAP; brigadier Ismael Vasquez, jefe de la DEPINTRAP-PNP; Dr. Nick Vásquez Chong, fiscal de la cuarta fiscalía corporativa penal; Ing. Débora Linares García, subgerenta de programas sociales del GOREL y secretaria técnica de la Mesa Regional de prevención, atención y sanción de casos de trata de personas y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes de Loreto; Zadtih Reátegui, especialista en turismo de la DIRCETURA; Herminia Navarro y Jenifer Flores, representantes de CHS Alternativo. (Oficina de Imagen Institucional-CSJLO)