Según vecinos se trataría de brujería

Tras haber celebrado la noche buena con todas las vibras positivas, con mensajes y cantos de paz y amor, la mañana de ayer fue interrumpida con el hallazgo de un muñeco vudú que tenía hincado alfileres en varias partes del muñeco, como cabeza, brazos y manos, piernas y pies, abdomen y espalda.

Este presunto acto de brujería se registró en la vereda de una casa ubicada en la calle La Paz, en el AH “Nueva Vida” por inmediaciones del km 03 de la carretera Iquitos-Nauta en el distrito de San Juan.

A decir de Betty Cárdenas, propietaria del inmueble, encontró el muñeco cuando salía a barrer su vereda, “no sé quién nos quiere hacer daño, nosotros no tememos a nada ni a nadie, pero la brujería existe y esto no es casual, hay bastante gente que nos envidia, y no sabemos por qué, no somos una familia creída, sino todo lo contrario, somos humildes y trabajadores, pero no es justo que nos vengan a poner estas cosas acá”, dijo Betty.

El vudú tenía escrito el nombre de Milagros Saavedra Cárdenas, hija de la dueña de casa, estaba sobre un montículo de sal que a simple vista se podía ver que había sido esparcida por toda la fachada.

La familia Saavedra dijo que contratarán a un chamán para quitar el daño y la saladera que quisieron hacerles personas extrañas y manifestaron que para este 2017 les irá mucho mejor que este año a pesar de la envidia y la brujería de malas personas.

(C. Ampuero)