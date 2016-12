“Se están burlando de nosotros”, dijeron ayer cientos de trabajadores

Otro buen grupo de personas que no pasarán una buena navidad. Son más de 300 los hombres y mujeres que laboraron para el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) en diferentes zonas de la región Loreto que vienen reclamando su pago desde fines de noviembre e inicio de diciembre. Ayer, en un acto de desesperación e impotencia, se juntaron todos y cerraron la cuadra 1 de la calle Putumayo, en Iquitos.

“El INEI nos dividió en dos grupos: Maynas 1 y Maynas 2 para trabajar como aplicadores, ya terminamos y todos cumplimos hasta el 01 de diciembre, incluso otros acabaron antes pero hasta el día de hoy no nos pagan. A algunos les deben 230 soles a otros un poco más, eso depende del cargo de aplicador que es.

Primero nos dijeron que este viernes solo nos van a dar el 50 por ciento y que dejemos nuestro DNI para que recién el martes 27 nos paguen la diferencia, y eso no puede ser porque corremos el riesgo que no cumplan. Cómo creerles si ya va a ser un mes que no nos pagan y además el proyecto acaba la otra semana.

Desde el 01 de diciembre nos decían para venir tal día, la siguiente semana vengan. Prácticamente se están burlando de nosotros, hay un cronograma en donde desde el momento de la selección han respetado, ahí han cumplido todo, pero a la hora del pago no se cumplió.

Estamos exigiendo pacíficamente porque necesitamos ese dinero, queremos que nos paguen el 100 por ciento porque nosotros hemos cumplido con todo, incluso arriesgando nuestras propias vidas porque nos han mandado a zonas como Santa Rosa, Isla León, El Estrecho y otros lugares donde hay malaria y otras enfermedades, sin tener ningún seguro.

El director del INEI no da la cara. Según él nos dijo la otra vez que la plata está en el banco pero que los códigos que mandó Lima son erróneos. Ya ha pasado varios días y no puede ser que no se haya podido solucionar”, indicaron los jóvenes que trabajaron como aplicadores.

Ayer en la mañana pegaron un comunicado en el frontis del instituto diciendo que les iban a pagar a las 2:30 de la tarde pero luego fue sacado. Tratamos de conversar con algún representante del INE, pero fue imposible. “Están atrincherados”, nos dijeron. (Gonzalo López)