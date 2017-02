Por presunto hurto sistemático y falsificación de documentos

La empresa Domiruth Travel Service SAC, representada por su gerente general Doris Beatriz Samaniego de Medina, con fecha 22 de marzo del 2013 interpuso denuncia penal por el presunto delito de Hurto Gravado Sistemático y Contra la Fe Pública –Falsificación de Documentos en general en contra de Karina Gisela Domínguez Rengifo, Martha Consuelo Rojas Acosta, Mayra del Socorro Febres Chu y José María Ortega Chávez , quienes laboran como empleados en Domiruth de nuestra ciudad .

La denuncia que es firmada por el letrado César Amable Galarza y que se debe notificar al abogado defensor en Iquitos, Javier Cavero Flores, indica: se tomó conocimiento que a través de la señora Katia Lucrecia Rosas Salinas, jefa de control interno, sobre presuntas irregularidades de deshonestidad del personal que labora en la agencia Iquitos y el informe del 13 de marzo del 2013, indica el grado de responsabilidad de los denunciados que lindan con la perpetración de actos delictuosos que afecta al patrimonio y daña la imagen de la empresa Domiruth.

Dentro de los fundamentos de la denuncia indica que con fecha 26 de febrero del 2013, la empresa Visanet solicita los sustentos sobre las diferentes firmas que aparecen en las órdenes de pago vía POS con una misma tarjeta de crédito.

Además de la revisión llevada a cabo por la oficina de auditoría indica que las transacciones presentan divergencias en las órdenes de pago, es decir las firmas de los vouchers vía POS no corresponden a los documentos de identidad adjuntos a la tarjeta de reserva o file de la venta, así como dichas transacciones no fueron realizadas con tarjeta de reserva o file de la venta, sino que fueron digitadas manualmente vía POS, es decir no pasaron la banda magnética .

La denuncia indica también más casos de presunta actividad ilícita de los denunciados.