En algunas instituciones educativas las clases fueron normales

Debido al llamado del gobierno central para que las clases se inicien el día de ayer, caso contrario los profesores serían descontados y despedidos, cientos de alumnos acudieron a sus colegios.

En la institución educativa “Inka Roca”, ubicada en la avenida La Participación en el distrito de Belén, la asistencia de escolares fue masiva; sin embargo, los profesores nunca llegaron. “Decidimos en reunión que las clases deberían haber empezado el día de hoy (ayer), el 50% de maestros aceptaron y estamos a la espera, ya no podemos permitir que nuestros hijos sigan perdiendo clases, todo esto es un gasto, vamos a tener que comprar nuevamente útiles escolares y la verdad que ya no estamos para eso, exigimos que las clases se reinicien ya, porque nosotros también tenemos derecho”, dijo el presidente de la APAFA de este colegio.

Sin embargo, se supo que los profesores nunca llegaron al colegio “Inka Roca” y los alumnos tuvieron que regresarse a sus viviendas.

La misma situación se registró en la institución educativa “Madre María Teresa de Calcuta”, ubicada en la carretera Santo Tomás en el distrito de San Juan Bautista. Los alumnos a este plantel asistieron masivamente, pero la ausencia de profesores también se notó en este lugar. Tanto en el colegio “Inka Roca” como “María Teresa de Calcuta” las puertas estuvieron abiertas, pero no se llevaron las clases con normalidad.

Se supo que colegios como “Divino Niño Jesús”, “Esther Angulo”, la Institución Educativa Inicial “Los Honguitos”, las actividades escolares también se desarrollaron con normalidad.

Otro colegio primario en donde incluso se inició con la acostumbrada formación de los lunes, fue la Institución Educativa “María Mendoza”, ubicada en el pasaje Jorge Chávez, a una cuadra del aeropuerto “Francisco Secada Vignetta”, en el lugar las clases se desarrollaron con total normalidad, por lo que los padres de familia por temor a los piquetes de los maestros tuvieron que llamar a personal PNP para brindar las garantías del caso en esta I.E.P

Entre tanto, escolares de otras instituciones educativas tuvieron que regresarse a sus casas porque encontraron cerradas las puertas de sus colegios.

En Loreto el 95% continúa acatando la huelga nacional indefinida de los maestros.

(C. Ampuero)