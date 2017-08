Fueron llevados al policlínico policial

Una información de posibles alumnos intoxicados de las promociones “Centinelas” y “Forjadores”, había alertado a los padres de familia de la escuela de suboficiales de la PNP. Las primeras informaciones que recogieron los progenitores era que sus hijos habían ingerido alimentos en mal estado que habría sido la causa de este malestar colectivo en esta escuela superior.

Tras conocerse el hecho, los alumnos fueron evacuados de la citada escuela de suboficiales de la PNP, del km 5 de la carretera Iquitos-Nauta, hasta la sanidad de la policía ubicada en la avenida Abelardo Quiñones, en el distrito de San Juan.

Hasta el lugar llegaron los preocupados padres de familia para ver el estado de salud de sus hijos. Algunos de los alumnos presentaban fuertes dolores estomacales, hasta ese momento no se conocía el diagnóstico exacto de los jóvenes.

Según los progenitores fueron cerca de 30 alumnos que tenían problemas de salud, “nos avisaron que algo había pasado en la escuela, cuando llegamos allá, nos dijeron que los alumnos ya no estaban, entre ellos mi hijo, nos avisaron que habían sido evacuados hasta la sanidad de la policía, cuando llegamos mi hijo estaba ahí retorciéndose de dolor, no nos dejaron entrar con celulares y tuvieron que retener nuestros equipos en la garita de control, seguro para no sacar pruebas de lo que estaba pasando. Mi hijo estuvo varias horas hasta que lo estabilizaron, luego se puso bien y fue llevado otra vez a la escuela; esto es preocupante, ya que no solo se dio este caso en la escuela, sino también hay otros casos que los padres callamos por temor a represalias, pero lo importante ahora es que mi hijo se está recuperando”, dijo una madre de familia, quien no quiso ser identificada

Por otro lado, se conoció que el director de esta escuela superior de la PNP, el Cmdte. Percy Chacón fue separado de su cago por presuntas irregularidades, Inspectoría de la policía de Iquitos viene investigando el caso.

Habrían bebido agua contaminada

Según comunicado oficial de la IV Macro Región Policial

A través de un comunicado oficial, el Comando de la IV Macro Región Policial Loreto, hace de conocimiento público que al promediar las 11:50 de la mañana del último miércoles 16 del presente, personal policial que presta servicios en la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de Iquitos, trasladó a siete alumnos PNP de tercer año Promoción 2015-I “Forjadores de la Paz”, hasta las instalaciones del Policlínico PNP, con la finalidad de recibir tratamiento médico inmediato, por presentar vómitos y malestar estomacal, en cuyo lugar fueron atendidos por el coronel médico PNP Ernesto Concha La Torre, en su calidad de jefe del Servicio de Salud de esta gran Unidad Policial, quien diagnosticó presunta GECA – GASTRO ENTEROCOLITIS AGUDA.

De inmediato, los alumnos en referencia, fueron sometidos al tratamiento médico recibiendo la medicación vía intravenosa y oral; quienes a su vez, por prescripción médica quedaron en la sala de observación hasta su total recuperación, previa evaluación.

Sobre el particular, el Comando de la IV Macro Región Policial – Loreto, cumple en hacer de conocimiento a la población en general que ha dispuesto, en el término de la distancia, se constituya a las instalaciones de dicho centro de instrucción policial una profesional bióloga, con la finalidad de proceder al recojo de indicios y evidencias, para determinar fehacientemente las causas de los dolencias ocasionados en los alumnos.

Asimismo, se tomaron muestras del agua que consumían los propios alumnos para su análisis respectivo; en tanto, se ha dispuesto inmediatamente, sean administrados con agua de un establecimiento particular.

Se destaca que ante las modificaciones estructurales durante la edificación de las nuevas instalaciones de la Escuela de Policía en Iquitos, podría haberse filtrado hacia el reservorio de agua de consumo, sustancias nocivas para la salud de los propios alumnos; sin embargo, se vienen adoptando todas las medidas de salubridad para evitar este tipo de inconvenientes. (C. Ampuero)

(C. Ampuero)