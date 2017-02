Autoridades intervinieron consultorio dental clandestino

En operativo inopinado entre la Policía Nacional del Perú, Serenazgo de Punchana y personal de la Fiscalía de prevención del delito de Iquitos, la tarde de ayer lograron encontrar un consultorio dental que funcionaba de forma clandestina en la calle Cuzco de esta ciudad.

En el lugar, un alumno de odontología perteneciente a la UPO e identificado como Willy Torres Curichimba, se encontraba atendiendo a una paciente en pésimas condiciones de bioseguridad atentando contra su vida y su salud.

Para las autoridades el estudiante universitario estaba ejerciendo ilegalmente la profesión de cirujano dentista.

El “consultorio dental” funcionaba, al parecer, en el interior de un garaje, lugar donde las autoridades encontraron instrumentos odontológicos que no estaban acorde a la profesión, una silla odontológica, una mesa de trabajo portátil una compresora, una esterilizadora, instrumental para tratamientos de extracción dental e instrumental para tratamiento operatorio dental (curaciones). A todo esto el hombre no contaba con título, profesional, no tenía colegiatura ni habilitación del colegio de odontólogos del Perú-Región Loreto.

Tras esta situación el falso odontólogo, fue acusado por el presunto delito contra vida, el cuerpo y la salud y fue llevado hasta la comisaría de Punchana para las diligencias conforme a ley.

Este mismo operativo inopinado se realizó en el consultorio dental “Sonrisitas” ubicado en la calle Los Rosales en el sector de Masusa, donde el lugar si contaba con todos los requisitos del caso y el cirujano dentista estaba habilitado para ejercer la profesión a través el Colegio de Odontólogos del Perú-Región Loreto.

Operativos como éstos continuarán en varios sectores de la ciudad por el bienestar de la población en su conjunto.

(C. Ampuero)