“Contribuyendo” a la contaminación visual que ya asfixia a la ciudad.

Pasan por alto solicitar los permisos al Ministerio de Cultura y Municipalidad de Maynas.

Más del 50% de la zona monumental de la ciudad de Iquitos se encuentra atiborrado de afiches, banners y paneles publicitarios, lo que distorsiona la armonía e imagen arquitectónica de la cuidad.

Existen zonas con mayor presencia de avisos publicitarios como en las calles Huallaga, San Martín, Arica, Aguirre, Próspero, Fitzcarrald, entre otros, donde los anuncios publicitarios son colocados por doquier, en las fachadas de las monumentos históricos y calles principales.

Según el Reglamento de Zonas Monumentales de Edificaciones de los municipios a nivel nacional y la ley general de patrimonios culturales, las medida adecuada de los anuncios publicitarios a pegar dentro de una zona monumental es de 1.20 metros x 60 centímetros y con la autorización de la dirección de cultura.

Pero parece que esto de alguna u otra manera no es entendido no solo por autoridades, sino también por ciudadanos que tienen empresas, como la que se aprecia en la foto, que sin ningún permiso colocan estos anuncios ofertando sus productos, pero no solamente existe la contaminación visual, sino también auditiva, y usted lo presencia todos los días, estimado lector, pues estas empresas sacan inmensos parlantes estruendosos y un animador que grita a los cuatro vientos.

“Todo anuncio o paneles debe contar, previamente, con la aprobación del Ministerio de Cultura, pero el ciudadano está acostumbrado a incumplir y buscan siempre sacarle la “vuelta” a la Ley, no quiere dar cuenta a la autoridad, la idea nuestra es coordinar con los órganos responsables, porque nosotros aprobamos la propuesta de la instalación de un panel, a través de una Resolución Directoral, esto va al Municipio para que le otorguen la licencia con respecto a un panel o anuncio publicitario, y esos señores incumplen eso porque saben que esos avisos no será autorizados; al menos en zona monumental no se utilizan esos baners”, refiere el arquitecto de la DDC, Rafael Donayre, al ser consultado sobre este tema.

Asimismo, al parecer, los infractores realmente pasaron por alto a las autoridades. “Ellos no han gestionada nada, ellos han colocado su baner infringiendo la norma, la municipalidad tampoco ha dado el permiso, pero tengo entendido que lo han notificado para que se ponga a derecho en este incumplimiento”, acota.

(MIPR)