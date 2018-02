Trabajadores que recolectan residuos sólidos, agradecieron preocupación de autoridad.

Equipamientos ayudarán a optimizar el trabajo de limpieza que realizan en la ciudad.

La alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Maynas entregó herramientas de trabajo y equipos de protección al personal de la Sub Gerencia de Saneamiento y Salud Ambiental, con la finalidad de cuidar el bienestar de cada uno de ellos, además de que puedan optimizar el trabajo que realizan en la ciudad.

Los Equipos de Protección Personal – EPP (polos, chalecos, gorros y guantes), tienen la finalidad de proteger al personal contra los distintos riesgos a los que están expuestos y que puedan amenazar a su salud y su seguridad, asimismo, las herramientas y materiales (palas, machetes, carretillas, extintores, desbrozadoras, contenedores, etc.), ayudarán a implementar los trabajos, y puedan desarrollarlas con una mayor eficiencia.

La actividad se desarrolló ayer martes 20 de febrero, en las instalaciones del Parque Zonal, contando con la presencia de todos los trabajadores, los mismos que agradecieron a la alcaldesa y funcionarios presentes, por continuar con la implementación de sus equipos, por su parte la primera autoridad edil, felicitó el trabajo que desarrolla la Sub Gerencia de Saneamiento, resaltando que son personas que trabajan arduamente por mantener nuestra ciudad limpia.

Gracias a esta implementación la Sub Gerencia de Saneamiento podrá realizar con mayor eficacia los trabajos de recolección y transporte de residuos sólidos, además del barrido de los espacios públicos, restauración y mantenimiento de puntos críticos, labores de fiscalización ambiental y segregación, servicios que la comuna de Maynas asume para controlar la limpieza permanente de nuestra ciudad.