Esto sería porque el fiscal encargado de la investigación no pone mano firme en la continuidad de la misma.

No asisten a las audiencias pese a que los citan de grado o fuerza.

Incluso algunos funcionarios que habrían entregado actas fraguadas a favor del alcalde Marden Paredes Sandoval, se han dado el lujo de no asistir al llamado fiscal. Igual el 13 de octubre también tendrían que haberse presentado varios regidores, pero no asistieron, según fuentes requeninas. Incluso se indicó que sesionarían de manera extraordinaria para dar vacaciones al alcalde, quien iría al extranjero.

Heniger Del Águila Manuyama, gerente municipal, citado por el ministerio público, tampoco se presentó y de esa burla grupal algunos hijos de Requena le vienen echando la culpa al fiscal Pisconti Ávalos, quien no estaría poniendo mano fuerte en el tema de abuso de autoridad registrado en esa zona.

“Ese fiscal no muestra rigurosidad en sus funciones” indicaron, al parecer estaría parcializado con el alcalde por lo que hacemos un llamado al doctor Niño de Guzmán, presidente de la junta de fiscales de Loreto” expresaron.