La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, tiene un convenio Marco con el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI) gracias a la actual gestión del alcalde Francisco Sanjurjo Dávila, a través de la Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte que continúan apostando por la educación como medio indispensable para el desarrollo del distrito, es así que se ofrecen 60 becas para jóvenes de escasos recursos del distrito.

El alcalde Sanjurjo hace el anuncio de 60 becas completas para los jóvenes sanjuaninos que desean estudiar la carrera técnica de carpintería en SENATI-San Juan y que además continúan abiertas las inscripciones hasta hoy lunes 15 en la oficina de la Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte.

Como se sabe, San Juan Bautista, a pesar de ser solo un distrito, es el único gobierno local en la región que cuenta actualmente con un Convenio Marco con SENATI que funciona en el ex sanjuanero, ubicado frente a la plaza Abelardo Quiñones, siendo un lugar céntrico y de fácil acceso. Y permite que cientos sanjuaninos de escasos recursos accedan a educación superior técnica.

Pero como el alcalde Francisco Sanjurjo Dávila, gestor de este convenio, vio que aún con la existencia de este SENATI que ofrece precios reducidos a la mitad del costo normal en SENATI, había jóvenes que por encontrarse en extrema pobreza no podían estudiar, decidió implementar un Convenio Específico de financiamiento de becas para entregarlas mediante un proceso de selección; primero se inscribe a los postulantes, luego se selecciona según sus calificaciones escolares y la acreditación de SISFOH.

La carrera de carpintería consta de 7 módulos con una duración de 1 año y medio (18 meses). Todo este tiempo de estudios esta desde ya cubierto por el convenio para los 60 jóvenes con bajos recursos y solo tienen el único compromiso de poner de su parte el esforzarse en aprender y ser buenos estudiantes.

