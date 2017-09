Obra tiene valor referencial de S/. 450 mil soles, financiado con recursos municipales propios

Alumnos y padres de familia de la etnia Ticuna del bajo Amazonas son directos beneficiados

Continuando con la ejecución del plan, sobre la mejora en la calidad de la infraestructura educativa, este fin de semana, el alcalde de la municipalidad provincial Mariscal Ramón Castilla, Ing. Julio César Kahn Noriega, en acto público colocó el primer ladrillo para la construcción de la moderna infraestructura de la Institución Educativa Primaria N° 60767, de la comunidad nativa Ticuna Santa Rita de Mochila, ubicada en el distrito Ramón Castilla, bajo Amazonas.

La obra tiene un plazo de ejecución de 90 días calendarios, con un monto de S/. 449.429.96, y lo ejecuta el consorcio “Santa Rita”.

La obra, consiste en la construcción de 02 aulas, una dirección, servicios higiénicos de varones y mujeres, mobiliarios, cocina, comedor, totalmente implementados, almacén, módulos de libros, tanque séptico, incluido cajas de registros, sistema eléctrico, zanjas de percolación, mástil para bandera, entre otros implementos, según la normatividad técnica del Ministerio de Educación.

El alcalde provincial indicó que es prioridad del gobierno municipal, atender a las comunidades indígenas de la frontera peruana, porque llevan más de 25 años que no tienen colegios de material noble, modernos, implementados y adecuados para dar calidad en el servicio educativo a la población estudiantil de estas zonas tan alejadas olvidados y abandonados por el Estado Peruano.

El curaca de la comunidad de Santa Rita de Mochila, dijo “Nunca nos olvidaremos de este momento, que ahora vemos realidad del colegio nuevo; porque nosotros hemos hecho antes muchas gestiones y espera de otras autoridades de la provincia, que no nos hicieron caso porque somos pueblo lejano con pocos alumnos indígenas y que no merecíamos que inviertan dinero en nuestro colegio.