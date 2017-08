Tiene una planta de gaseosa en su provincia, pero dice a técnicos del gobierno regional que no tiene fondos para cancelar crédito.

Actualmente el gobierno regional de Loreto viene impulsando el recupero de los casi 107 millones de soles que se entregaron a través de créditos agrarios a diversas personas en Loreto. Entre ellas a muchas que ni siquiera tenían una hectárea de terreno para cultivar algún producto alimenticio.

Es el caso del actual alcalde de la provincia de Requena, Marden Arturo Paredes Sandoval, quien en el año 2007 solicitó un crédito agrario por 41,512 soles. El 25 de enero de 2008 el gobierno regional a través de la empresa contratada le desembolsó 19 mil 761 soles, poniendo como fecha de vencimiento para que cancele el 25 de enero de 2013.

De todo ese monto, el actual alcalde de Requena, en todos estos años únicamente ha devuelto la irrisoria suma de 2,600 soles, quedando un monto por pagar de 17,161 soles. Y como garantía no entregó ninguna Hipoteca, sino un documento denominado “Fianza Solidaria” ¿qué significa? Significa que él ofreció pagar cuando el producto de Sacha Inchi le otorgue la primera producción, hecho imposible porque no invirtió en el tema agrario.

Hace pocas semanas asistió a Requena un grupo de técnicos ubicados en el área de recuperación de créditos, quien se llevó la sorpresa que Marden Paredes, cuenta con una fábrica de gaseosa que es administrada por su hermano, pero hasta el momento se viene negando a devolver el resto del crédito entregado por el Gorel.

Y así como él, son muchos que se niegan a devolver lo desembolsado, por eso es que el gobierno regional no puede recuperar los 107 millones de soles que se fueron en ese programa social que ya está judicializado.