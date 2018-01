En San Juan se desarrollan con éxito las

Vacaciones Recreativas e Interculturales 2018

La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, a través de la Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte, continúa desarrollando los talleres de Vacaciones Recreativas e Interculturales 2018 con mucho éxito, gracias a la participación de muchos niños, adolescentes y adultos que asisten constantemente en las diferentes asignaturas.

El alcalde Francisco Sanjurjo Dávila, a través de la Sub Gerencia de Educación, viene impulsando el deporte con la finalidad de generar oportunidades de desarrollo, contribuir en la formación de valores y en la reducción de riesgos sociales como la delincuencia y el pandillaje. También para promover las buenas prácticas del deporte de manera regular y mesurada contribuyendo no solo a la salud física, sino también mental, además de ayudar a adoptar estilos de vida sanos disminuyendo así factores de riesgo para el bienestar.

Además los jóvenes que realizan actividad física son más equilibrados, abiertos, cordiales y liberan tensiones. La práctica deportiva conlleva, además, a actitudes de sana convivencia. Hay reglas de juego que deben respetar y esto se ve reflejado en lo que es la vida ciudadana. Al mismo tiempo, el deporte les da un plus sobre los alumnos que no practican nada, desde el sentido de responsabilidad y valores que, a través de éste, adquieren para toda la vida

Cabe resaltar que los cursos que ofrece San Juan este año están enfocados en 3 lineamientos: Educativos, Interculturales y Deportivos.

Educativos: Reforzamiento matemático para 1ro, 2do, 3ro y 4to grado de primaria; Reforzamiento en Comunicación para 1ro, 2do, 3ro y 4to grado de primaria.

Talleres Interculturales: Idioma inglés, Lengua Bora, Lengua Kukama, Bisutería con materiales amazónicos, taller de teatro y actuación, taller de música y canto, taller de danza folclórica, taller de baile moderno y taller de cerámica negra originaria.

Talleres recreativos o deportivos: fútbol; vóley; básquetbol; natación y karate. (MDSJB)