Serían los mismos que días antes vaciaron varias viviendas

Fueron capturados con las manos en la masa. Fue gracias a un trabajo de ubicación, seguimiento e identificación que personal de Inteligencia Operativa del Grupo Terna intervino a Piero Vásquez Núñez (24) alias “Guacamayo” y a Nick Chota Huayunga (30), por estar inmersos en el presunto delito contra el patrimonio-Hurto agravado.

Estos sujetos que pertenecerían a la temible banda de robacasas “Los malditos del centro”, fueron sorprendidos por los agentes policiales, luego de haber violentado una puerta de fierro y haber ingresado al domicilio del señor Óscar Gómez Ruíz, ubicado en la cuadra tres de la calle Cabo Pantoja, al costado del Parque Zonal, en el distrito de Iquitos.

Personal policial de inteligencia se percataron de la puerta abierta del inmueble y al ver el actuar sospechoso de un tercer integrante que esperaba en motocarro haciendo las veces de “campana” en la esquina de Pantoja con Yavarí, los dos policías encubiertos no dudaron en proceder con la intervención, quienes tuvieron que hacer disparos al aire para capturar a los delincuentes.

Ambos intervenidos fueron llevados a la comisaría Iquitos, donde fueron reconocidos como Los autores del robo de una vivienda ubicada en el sector de Túpac, de donde se robaron una moto FZ, joyas y dinero valorizado en 50,000 soles y la policía no descarta que serían los mismos que ingresaron a una casa ubicada en la cuadra 14 de la calle Ricardo Palma, de donde también se robaron dos motocicletas, una modelo RX, marca honda y una modelo Scooter, marca Yamaha.

En el poder de los presuntos delincuentes la policía encontró una pata de cabra, una cuerda, una sierra manual y otras herramientas mecánicas.

(C. Ampuero)