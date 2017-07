Tenía en su poder cheques de diferentes entidades bancarias

Cerca de la una de la tarde de ayer fue intervenido Adolfo Christian Culqui Vela (32), quien, para la policía contra el crimen organizado, sería integrante de una posible organización criminal denominada “Los carroñeros del AFP”, dedicada al Delito contra el Patrimonio en la modalidad de estafa con el cuento del trámite de cobro de pensión ante la AFP y ONP.

Fuentes policiales informaron además que esta persona fue intervenida porque presentaba una requisitoria vigente solicitada por el Segundo Juzgado Penal de Maynas por el Delito Contra la Seguridad Pública-Conducir en estado de ebriedad.

La intervención y captura se registraron en la calle Raymondi cuadra 02, distrito de Iquitos, frente a las instalaciones del diario La Región.

Fuentes policiales informaron que Adolfo Christian Culqui Vela natural de Iquitos, es un asesor legal no colegiado.

Cuando los agentes procedieron a realizar el registro personal le encontraron en su poder cheques de diferentes entidades bancarias endosados por los supuestos beneficiarios, al parecer escaneados; asimismo, la policía encontró una copia en miniatura de un título profesional a nombre de la Nación expedido por la Universidad Particular de Iquitos a favor de Adolfo Christian Culqui Vela.

Esta persona, al momento de la intervención policial, se identificó como abogado presentando una tarjeta de representación como asesor legal, pero no presentó el carnet de colegiado, además portaba en el pecho una divisa con el logo del Colegio de Abogados.

Cuando los efectivos del Departamento de Investigación Contra el Crimen Organizado-DEPINCCO-Iquitos consultaron con la base de datos de la Oficina de Criminalística, dio positivo para requisitoria vigente por el delito contra la salud pública-conducción en estado de ebriedad, motivo por el cual fue llevado a las instalaciones de esta sede policial en calidad de detenido para ser puesto a disposición de la autoridad judicial.

(C. Ampuero)