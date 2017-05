Se llevaron cosas de valor y dinero en moneda extranjera



Nuevamente un turista fue víctima de los ladrones, de los tantos que abundan en Iquitos. Así, cómo podemos incentivar a que más extranjeros lleguen a la ciudad, si el trato que algunos les dan es eso, robarles.

No es la primera vez que se registran estos ilícitos penales, no es la primera vez que Iquitos, «la casa del dios del amor» es nota nacional por estos indeseables que en un descuido, haciéndose pasar como «honestos» motocarristas (no todos claro está) roban al turista que muchas veces vienen a dejarnos algo en esta ciudad que está falto de inversión.

Fue ayer en horas de la mañana que el ciudadano Inglés Ashvinkumar Patel fue víctima de robo de su Laptop, pasaporte, cámara fotográfica, dinero en efectivo en moneda extranjera (dólares, euros y libras esterlinas) y un Mp3, por lo que sin pensarlo dos veces puso la denuncia del caso en la comisaría del sector.

Tras esta información los agentes de esta sede policial trasladaron el caso al Departamento de Investigación Criminal –DEPINCRI, donde los agentes luego de obtener toda la información necesaria montaron un operativo y se dirigieron al lugar donde se hospedaba el turista (Hospedaje La Casona).

En el lugar, luego de revisar los videos de este hospedaje, ubicado en la primera cuadra de la calle Fitzcarrald lograron identificar a tres motocarrista, quienes aparecen en el video sustrayendo aparentemente, las cosas del valor del extranjero.

Luego de identificar a estas personas a través del video de vigilancia la policía montó un operativo y logró intervenir a Jorge Zambrano Panaifo (42) quién se encontraba a bordo del motocarro de placa de rodaje 3L – 2742, color azul/plomo, marca Honda.

De la misma manera, en las intersecciones de las calles Ucayali con Ramírez Hurtado – distrito de Iquitos, intervinieron a Jean Michel Choclote Rivera (40), quién se encontraba a bordo de un motocarro de placa de rodaje L3 – 8689, color Azul/plomo, marca Honda.

Estas personas fueron intervenidas por encontrarse sujetos a investigación por el presunto Delito contra el Patrimonio en la modalidad de Hurto agravado, en agravio del ciudadano inglés, hecho suscitado el día de ayer en el frontis del Hospedaje «La Casona». De inmediato los dos intervenidos fueron trasladados al DEPINCRI para las diligencias conforme a ley.

Asimismo, los agentes policiales indicaron que las especies hurtadas fueron recuperadas, ya que se encontraban en poder de la señora Ruth Esther Charpentier Saldaña (47), conviviente del intervenido Jean Michel Choclote Rivera, cuyas cosas de valor fueron puestas a disposición de esta Unidad Policial. (C. Ampuero)