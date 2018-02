Involucrados en el presunto delito de receptación

Mamerto Imayna Santi (74) y Alex Jesús Ramírez Alburqueque (21), fueron intervenidos por la policía en Iquitos por el presunto delito contra el patrimonio-Receptación agravada de vehículos.

Fue personal del departamento de investigación de robo de vehículos (DEIPROVE), quienes ejecutaron un operativo policial en el distrito de San Juan Bautista, tendiente a la ubicación y recuperación de vehículos sustraídos y la detención de sujetos que se encuentran inmersos en el delito contra el patrimonio-robo y/o hurto de vehículos.

La intervención se realizó en una vivienda ubicada en la Av. La Participación Mz “D” Lote 03 del AH Inca Roca, distrito de San Juan, en cuyo interior los agentes policiales encontraron los siguientes vehículos:

Un motocarro sin placa de rodaje, marca ZONGZHEN, de color AZUL, el cual dio positivo para Hurto del 12 de febrero del 2018, en agravio del Señor Arturo Rincón Donayre.

Una moto marca, Honda color negro, modelo Wave 110, con Placa de Rodaje N° 2572-3L, que dio positivo para Hurto del 09 de febrero del 2018, en agravio de Anlly Viviana Chiquipiondo Cotrina.

Una motocicleta marca Honda, modelo CGL 125, de color negro, con Placa de Rodaje N° L3-9625, positivo para hurto, del 11 de febrero del 2018, en agravio de Sergio Freytas Cárdenas.

Una motocicleta de color negro, marca Yamaha, modelo Crypton, con Placa de Rodaje N° 5721-9B, la cual dio negativo para hurto, pero presenta la chapa de contacto, al parecer violentada, cuyo propietario aún no formalizó la denuncia ante la autoridad policial.

Ante estos hechos, los agentes policiales procedieron a la detención de Imayna (propietario del inmueble) por encontrarse inmerso en el presunto delito contra el patrimonio-Receptación agravada de vehículos y a Ramírez, quien al momento del operativo intentaba sustraer el vehículo menor-motokar marca Zongshen, color azul el cual registraba denuncia por hurto y al no presentar documento que acredite su propiedad, fue capturado por los agentes.

El operativo policial fue ejecutado con participación del representante del Ministerio Público de la 6ª Fiscalía Provincial Corporativa de Maynas.

(C. Ampuero)