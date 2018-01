Unos 15 adultos no se pueden acoger a los beneficios porque no tienen DNI.

RENIEC debería poner más atención en lo declarado por el doctor Erwin Ampudia, responsable de la salud de los 52 ancianos albergados en el “Centro Residencial de Adultos Mayores San Francisco de Asís”. Gracias a un convenio ahora todos ellos pueden ser atendidos mediante el Seguro Integral de Salud, pero 15 quedan al margen porque no cuentan con su DNI. Reniec algo tendría que hacer para superar ese obstáculo.

“Un gran complemento que se dio el año pasado fue el apoyo del Seguro Integral de Salud para todos ellos, por lo que primero se les tiene que registrar. Lo que pasa es que lamentablemente unos 15 abuelitos no tienen DNI, ese es un gran problema. Continuamos batallando con el Reniec a ver qué solución nos da. Muchas veces son adultos que son traídos desde la ribera y que nunca han tenido DNI.

Entonces es imposible contar con una partida de bautizo que es lo que nos pide Reniec. Es un problema que tenemos desde hace años con el registro y que hasta ahora no nos soluciona, pese a que ha hecho varias campañas en este centro diciéndonos que solucionarían cuanto antes, pero no lo hacen. Nos exigen algo que nosotros no podemos cumplir”, expresó el médico.

RESALTÓ CONVENIO CON EL HOSPITAL IQUITOS.

Una vez que los adultos fueron integrados al SIS varios de ellos eran llevados al centro médico de Moronacocha y luego desde ahí eran transferidos al hospital Iquitos, perdiéndose un tiempo valioso cuando se trataba de una emergencia.

Hoy gracias a un convenio firmado con el director del hospital Iquitos, Carlos Coral, los abuelitos tienen ingreso directo a ese nosocomio. “Hace poco hemos firmado ese compromiso con el director del hospital, es algo sumamente valioso para todos y más para los pacientes que pueden ser atendidos de emergencia y luego contar con sus medicamentos de manera rápida. Por eso lamentamos que casi 15 adultos no puedan contar con SIS por no tener DNI”, manifestó Ampudia, agregando que en la parte alimenticia están bien cuidados además de contar de manera permanente con una nutricionista.