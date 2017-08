Al parecer por una profunda depresión

Se ahorcó con una pretina en la cocina de su humilde vivienda. Un menor de 12 años de edad decidió dar fin a su vida colgándose de la viga de su casa. El adolescente, al parecer, habría tomado esta decisión debido a una fuerte depresión por lo que pasaba.

Fue Anllela Escobedo Córdova de 18 años, prima de la víctima, quien se dio con el macabro hallazgo minutos después de ingresar a la vivienda.

Este lamentable hecho ocurrió en la calle 18 de Febrero por inmediaciones de la carretera Santa María, sector de Masusa en el distrito de Punchana, ayer cerca del mediodía.

Según versiones de familiares y vecinos, el adolescente de 12 años habría tomado esta fatal decisión debido a que no aceptaba la muerte de su madre hace 5 años y el sentirse abandonado por su padre que se habría dedicado al alcohol.

“Mi primo se sentía solo, aunque no lo demostraba, él estaba muy deprimido, no podía asimilar que mi tía ya no esté más con él. Mi tío en vez de ayudarle, se metió al vicio del alcohol y de ahí no puede salir. Cuando mi primo necesitaba que alguien le guíe no había nadie, en varias oportunidades le había encontrado llorando, pero nunca me decía porque lo hacía, me da pena lo que le pasó a mi primito, él sufrió mucho”, contó Anllela.

Minutos después llegó personal policial de la comisaría de Punchana junto al fiscal de turno quien ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue central para que le realicen la necropsia de ley. (C. Ampuero)