Hoy iban a cobrar 2 mil soles de la 037 pero no hay nada

Con la miel en los labios. Así se quedaron los más de 1,500 trabajadores administrativos del sector Educación porque les habían prometido que este viernes 23 de diciembre les pagarían 2 mil soles de los intereses de la 037, pero no habrá nada.

Los dirigentes de la Fentase, Sitase Maynas y Sutase ya presentían que no iba a darse el pago en la fecha prometida y así pasar una buena navidad, debido a que pasaban los días y no se realizaba ningún movimiento administrativo en las oficinas de la Dirección Regional de Educación de Loreto que hiciera pensar que el dinero iba a ser depositado en sus cuentas bancarias.

Es así que ayer se reunieron con la directora de la DREL, Evelyn Arévalo, para conocer de una vez por todas qué es lo que está sucediendo. Ahí es cuando la profesora les indica que no habrá pago de la 037 tal y como lo había prometido debido a que todavía no llega, según su versión, un Decreto Supremo del gobierno central, con un monto esperado.

La Dirección Regional de Educación iba a utilizar un dinero de otro fondo para pagar la 037 y luego iba a regularizar con el monto del Decreto Supremo pero todavía no sucede tal emisión del documento.

“Además, supuestamente, el señor David Cubas, secretario del Sindicato de Trabajadores de la UGEL Maynas les amenazó con denunciar ante Control Interno a la directora y a la administradora por pretender utilizar un fondo que no corresponde para pagar la 037.

No nos pagarán la 037, no hay fecha para eso. Ahora estaremos a la espera que se emita el Decreto Supremo que no sabemos sí saldrá antes de año nuevo o para el 2017”, contó Waldo Ríos, secretario de la Fentase Loreto. (Gonzalo López)