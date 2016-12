Exigiendo el pago prometido de 2 mil soles de la 037

“En la Drel hay dinero y deberían utilizarlo antes que devuelvan al gobierno”, dicen.

No cesarán en sus reclamos por lo que consideran justo. Los trabajadores administrativos del sector Educación continúan exigiendo que la dirección regional les pague antes de fin de año los 2 mil soles prometidos de la 037. Como no ven visos de solución, radicalizarán su medida de lucha comenzando desde hoy una huelga de hambre.

“La clase trabajadora administrativa del sector Educación esperó pacientemente los pagos de la 037 porque la promesa de la directora regional era pagarnos el día viernes 23 de diciembre, pero hubo un percance con un fiscal Walter Mesía Torres que ahora lo estamos denunciando porque es un traidor a los trabajadores, pues vino a amedrentar y a decir que no se debe pagar.

Ya estaban todas las planillas listas para pasar a contabilidad, luego a tesorería para que de ahí depositen en la cuenta bancaria de los trabajadores. Pero eso no sucedió y por ese motivo nos hallamos mortificados porque no se cumplió con su palabra.

Estamos en el frontis de la Drel con la huelga de brazos caídos y desde este martes vamos a iniciar una huelga de hambre porque hay temor que antes que acabe el año siempre han devuelto plata al tesoro público. Eso no lo vamos a permitir y lo que nos pueda pasar será entera responsabilidad de la directora de Educación.

Nuestra lucha hará que nuestros trabajadores cobren la 037, no es posible que el Gorel se haya llevado 7 millones de la dirección regional de Educación en calidad de reserva de contingencia que ahora se fue a parar en distintos sitios. No tenían por qué haber llevado ese dinero, ahora vamos a luchar, nos amaneceremos, no vamos a regresar a nuestras casas en señal de que se debe respetar a los trabajadores.

En la Drel hay 4 millones de soles y la administradora debe proceder a mandar a las planillas, con cargo a regularizar posteriormente, haciendo una modificación presupuestaria tal como han hecho con los 7 millones. Eso se puede hacer y no sabemos qué están esperando”, indicó Marisol del Águila, dirigente del Sutace Maynas. (Gonzalo López)