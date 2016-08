Adictos al “Pokemon Go” invaden frontis del embarcadero “El Huequito”

Y alrededores de plazas e iglesias de la ciudad

La fiebre de “Pokemon Go” continúa en la ciudad. Ahora las “Pokeparadas” se han vuelto lugares donde una decena de jóvenes llegan para “capturar” sus pokemones. De un día para otro, se vio por ejemplo, que la plaza de armas, plaza Sargento Lores, Iglesia Matriz e incluso el embarcadero “El huequito” son los lugares donde más presencia de personas que han bajado la aplicación de este juego asiste a estos lugares.

En el caso de la Iglesia Matriz, esta catedral de la ciudad se ha vuelto dentro de la aplicación de “Pokemon Go” un gimnasio en donde el jugador tendrá que enfrentarse en una “batalla” con otros pokemones.

Esto hizo que algunas personas no vean con buenos ojos esta situación ya que señalan que en vez de ir y entren a misa se quedan en la parte de afuera a jugar el juego que cada día que pasa está ganando más adeptos.

“Nadie dice que no jueguen ese pokemon, pero la verdad que se ve más gente afuera de la iglesia que adentro, creo yo que deberían priorizar y no estar enviciándose en algo que no les va a beneficiar y que lo único que hace es quitarles tiempo”, sostuvo María Santiago, madre de familia que pasaba por las inmediaciones de la plaza de armas.

Otro de los lugares donde también se ha visto a gran cantidad de personas es el frontis de “El Huequito” ubicado en la calle Requena, en este lugar los jóvenes han invadido la vereda y generado un malestar en transeúntes, vecinos y conductores.

“Casi todo el día y más en la noche ya no se puede pasar por la vereda, porque ahí están estas personas capturando sus pokemones, tenemos que bajar a la pista para seguir nuestro camino, y ni qué decir de las motos que ocupan una buena parte de la pista haciendo que muchas veces el transito no sea fluido, ojalá las autoridades tomen cartas en el asunto y hagan algo para que no se vea así esta parte de la ciudad”, precisó un vecino de la zona.

