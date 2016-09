Acusan a jefe de áreas verdes de Punchana de presunto acoso sexual

Ex trabajadora municipal dijo que desde época de campaña venía con esta situación

Con lágrimas en los ojos y con un nerviosismo total, María Isabel Carihuasari Ipushima (34) denunció públicamente un caso de acoso sexual del cual habría sido víctima por parte del jefe de áreas verdes del municipio distrital de Punchana, Jaime Torres Arcentales.

Según la denunciante, hace unos días fue retirada de su trabajo por no aceptar algunas propuestas indecentes de este funcionario, “el viernes de la semana pasada estuvo insinuándome que quería estar conmigo, pero desde la época de campaña cuando aún no estábamos en el municipio ya me había estado acosando de manera seguida”, dijo María Isabel.

Pero lo que más le duele, según la mujer, es que haya sido despedida sin ningún motivo, razón o circunstancias de su trabajo, “yo soy una persona que siempre me he dedicado a mi trabajo, nunca estuvo en un puesto o en un lugar por favores sexuales, o algo por el estilo. La verdad que me duele que me hayan hecho esto porque tan solo no accedí a algunas propuestas del señor.

Yo soy padre y madre para mis cuatro hijos y seguro de esto se quiso aprovechar esta persona para que me siga manteniendo en el trabajo. Pero como no le acepté, él hizo un informe señalando que no iba a trabajar, que llegaba tarde o que me entretenía haciendo otra cosa en horario de trabajo, todo esto puso como excusa y me sacaron. Él venía acosándome desde la campaña, pero también me maltrataba psicológicamente con palabras soeces y la última vez que intentó acosarme fue el pasado viernes. Lo único que quiero es que se haga justicia y nada de esto quede impune”, sostuvo Carihuasari Ipushima.

La ex trabajadora indicó que tomará cartas en el asunto y que denunciará el hecho ante las instancias pertinentes para que quede un precedente.

(C. Ampuero)

