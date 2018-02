La certeza no la tenemos, pero sí la sensación de que algo muy feo ha pasado en todo ese proceso de querer dotar a la ciudad de Iquitos de un mejor abastecimiento de energía eléctrica, lo que entre otros aspectos implica un servicio ininterrumpido.

Lo recordamos con claridad cuando una ex autoridad explicaba que la nueva planta generadora de electricidad (GenRent) iba a brindar el servicio hacia la zona del Bajo Amazonas, y es más, hasta podríamos vender energía a los vecinos de Colombia y Brasil.

Nosotros pasivos escuchamos porque no somos especialistas en la materia, pero sobre todo crédulos, porque además ningún colegio profesional local conocedor de estos temas, se pronunció al respecto.

Después, no podríamos precisar cuánto tiempo pasó, pero empezamos a escuchar que la planta de GenRent sería una estación fría, que cuando fallara con la energía Electro Oriente, se activaría la nueva planta y “plin” la corriente no se interrumpiría para los usuarios.

Hasta ahí, bueno, con la posición de poder de ciudad capital y con tufo centralista las autoridades respectiva de Iquitos decidieron que el servicio de GenRent ya no iría hacia el Bajo Amazonas, para asegura su propio suministro. Eso es lo que recordamos.

Luego vino la inauguración por las autoridades centrales con el mismísimo presidente de la República en el día inaugural y se empezó a deslizar que GenRent sería la absoluta abastecedora de electricidad a la ciudad de Iquitos, y que se invirtieron los papeles, pues Electro Oriente sería la reserva fría, pero sigue siendo la empresa que cobra por el servicio.

Y llegaron los apagones a Iquitos como en años pasados, a cada rato, y la escena bochornosa que tanto GenRent como Electro Oriente se apuntan con el dedo, se acusan mutuamente. Y esta historia dramática para los usuarios no sabemos en qué culminará.

Tenemos tantas interrogantes como en qué momento y por qué fueron cambiando los términos del contrato. O siempre fue así, solo que nosotros fuimos los últimos en enterarnos. Exigimos explicaciones.