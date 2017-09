Estaban libando licor en el interior de un bar

Un sujeto en aparente estado de ebriedad no soportó enterarse que su amigo con quien libaba licor en el interior de un bar, habría estado manteniendo una relación sentimental con su ex mujer, por lo que sin pensar dos veces le asestó dos puñaladas a la altura de la yugular dejándolo completamente en estado de gravedad.

El hecho ocurrió la tarde de ayer cuando se encontraban dentro de un local ubicado en los cruces de las calles Arequipa con Nanay en el distrito de Iquitos. El agresor identificado como Juan Diego Puero Paima (27), dijo que mientras tomaban un par de cervezas empezaron a hablar de todo, a contarse las cosas que habían pasado.

Fue ahí que el agraviado Juan Ocampo Sohua (28), le confesó que estaba saliendo con una mujer en donde había encontrado el verdadero amor, le dijo que estaba feliz y que no se arrepentía de nada.

Cuando Diego le preguntó quién era la afortunada, Juan Ocampo después de dar varias vueltas al asunto, le dijo que era su ex mujer, una joven que se dedica a la venta de pescado en el mercado Modelo.

Esto sin lugar a dudas no fue del agrado de Diego, quien le empezó a recriminar la actitud de Juan y empezaron a discutir, se fueron a las manos y protagonizaron una brutal pelea ya fuera del bar. Es en esos momentos que Diego saca un cuchillo que tenía en su poder y le corta la yugular a su amigo, quien quedó tirado en el suelo en un charco de sangre.

Tras esta cobarde agresión las personas del lugar llamaron a los serenos de Punchana, quienes se trasladaron hasta el lugar de los hechos y en un rápido despliegue intervinieron al agresor, quien al notar la presencia de los serenos trató de fugarse, pero fue reducido por los agentes y conducido a la comisaría del sector.

En otra móvil del serenazgo trasladaron a Juan Ocampo hasta el hospital Iquitos, donde fue intervenido por los médicos de turno quienes le estabilizaron y le suturaron las heridas quedando en observación y con pronóstico reservado. (C. Ampuero)