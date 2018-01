Con la presencia de magistrados, trabajadores y autoridades políticas, civiles, religiosas y militares invitadas.

Programación de la Corte de Loreto fue transmitida en tiempo real vía LORETO TV Canal 23.

Con el izamiento del Pabellón Nacional en el frontis de la sede de la Corte Superior de Justicia de Loreto- CSJLO, a las 8:00 am. se inició el programa por la Apertura del Año Judicial 2018. Luego a las 8:30 am. se desarrolló la Misa de Acción de Gracias y a las 11:00 am. la Sesión Solemne en el auditorio central con el saludo y discurso de orden del presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, Dr. Manuel Humberto Guillermo Felipe.

Los honores rendidos a la Patria en el izamiento, contó con el apoyo de la Banda de Música de la municipalidad de Maynas y en la Misa de Acción de Gracias contaron con las palabras reflexivas del padre Raymundo Portelli.

“Hoy celebramos todos aquí reunidos, la apertura del año judicial 2018, inicio de un año nuevo bendecido con mucho trabajo, es por ello, reunidos en el nombre del Señor quien con su palabra nos pide que estemos alerta, vigilantes y viviendo nuestra fe. Debemos poner nuestra esperanza en Cristo, cuyo sacrificio nos santifica. En esta Eucaristía pidamos a Dios la gracia de la perseverancia en nuestra fidelidad a Él y a la Iglesia, y por ende a la labor que se asume como administradores de justicia, puestos de pie recibimos a nuestro celebrante”.

Durante la Oración de Petición se pudo escuchar: “Por la Santa Madre Iglesia: para que el Señor la proteja y la perfeccione hasta el día en que vuelva como juez a la tierra… Por los que administramos justicia para que el Señor ilumine siempre nuestro caminar y nos aleje de toda tentación…. Por nuestro pueblo: para que sea regido con justicia y el Todopoderoso nos bendiga en cada momento para hacer respetar los derechos de todos los ciudadanos… Por todos nosotros aquí reunidos para que sigamos permaneciendo fieles a la justicia y siguiendo el ejemplo de Jesús en nuestras acciones y nuestros deseos. Roguemos al Señor”.

La Sesión Solemne se inició a las 11:00 am. con la presencia de magistrados, trabajadores y autoridades políticas, civiles, religiosas y militares invitadas, siendo el acto protocolar central de la Apertura del Año Judicial 2018, ceremonia que contó con el discurso de orden del doctor Manuel Humberto Guillermo Felipe, presidente de la CSJLO, así como la presentación de danza típica y el reconocimiento a magistrados por destacar en la producción de resoluciones, culminando con la firma del Acta respectiva y brindis de honor que estuvo a cargo del magistrado Dr. Wilbert Mercado Arbieto.

Se destacó la presencia de los magistrados superiores presentes desde el presidente de la CSJLO, también la presencia del Dr. Aldo Nervo Atarama Lonzoy, presidente de la Sala Penal Liquidadora; del Dr. Aristóteles Álvarez López, presidente de la Sala Civil Mixta; Dr. Aristo Wilbert Mercado Arbieto, juez superior miembro de la Sala Civil Mixta; del Dr. Carlos Alberto del Piélago Cárdenas, presidente de Sala Penal de Apelaciones.

Asimismo del Dr. Pascual Ceberino del Rosario Cornejo, juez superior miembro de la Sala Penal Liquidadora; Dr. Javier Santiago Sologuren Anchante, jefe de la Oficina Desconcentrada del Control de la Magistratura- ODECMA Loreto; del Dr. Reynaldo Elías Cajamarca Porras, juez superior miembro de la Sala Penal de Apelaciones.

De la Dra. Roxana Chabela Carrión Ramírez, jueza superior miembro de la Sala Penal de Apelaciones; Dr. Carlos Roberto Amoretti Martínez, Juez superior miembro de la Sala Penal Liquidadora; Dr. Javier Rolando Acevedo Chávez, juez superior miembro de la Sala Civil Mixta.

Como también a todos los Jueces Especializados y Paz Letrado, Personal Jurisdiccional y Administrativo que conforman esta digna institución. Y el agradecimiento por su acompañamiento a tan importante acto de las autoridades: civiles, militares y eclesiásticas. Así como a los televidentes, quienes desde la comodidad de sus hogares acompañaron a través de la señal televisiva LORETO TV Canal 23.

Con atención y orgullo se entonaron las notas del Himno Nacional del Perú y el Himno del Poder Judicial entre todos los asistentes, que estuvieron atentos al saludo y Discurso Memoria del Año Judicial 2017 a cargo del Dr. Manuel Humberto Guillermo Felipe, presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto. Dándose luego la Lectura de Resolución de Conformación de Salas Superiores para el Año Judicial 2018.

La parte cultural estuvo protagonizada por el elenco artístico conformado por los mismos colaboradores de la Corte de Loreto, quienes bailaron una hermosa danza denominada “La fiesta de la Boa”, donde se destacó que una de sus integrantes, Elda Milagros Suárez Egoávil, fue premiada como la mejor bailarina a nivel nacional en el “IX Festival Nacional De Danzas Folklóricas del Poder Judicial”. Recibieron nutridos aplausos.

Durante la sesión solemne se resaltó que la Apertura del Año Judicial es un acto que manifiesta que al siguiente día hábil, se retomará otro año más de impartición de justicia, lo cual es la parte fundamental del sistema jurídico. A través de ella se resuelven y solucionan a los conflictos de relevancia jurídica, mediante la interpretación y aplicación de los criterios y las pautas contenidas en las leyes y demás disposiciones generales.

El magistrado es quien dicta la sentencia en ejercicio de la función jurisdiccional. Su misión es delicada porque se le ha confiado la protección del honor, la vida y los bienes de los ciudadanos. Es el depositario de la confianza del pueblo.

Es por ello que todo magistrado debe gozar de absoluta libertad para sentenciar en la forma que su criterio y su conciencia le dicten, porque los jueces no tienen más superior que la ley; no se les puede indicar que fallen en su sentido u otro. La función del magistrado es la de aplicar el derecho, y solo puede hacer lo que la ley le permite o concede. La aplicación del derecho es un elevado encargo, de una gran majestad, de rango superior y de trascendental relevancia al administrar justicia.

(Diana López M.)