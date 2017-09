– La UCP y la Nueva Ley Universitaria:



La Región realizó una entrevista al Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica, Mgr. José N. Jara Martel, para conocer un poco más sobre la vigencia de la Nueva Ley Universitaria y el proceso de Acreditación y Certificación de las carreras profesionales en la Universidad Científica del Perú.

1. ¿Dr. Jara Martel, en su calidad de Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de la UCP, puede explicarnos la situación de la Universidad Científica del Perú, luego que entrará en vigencia la Nueva Ley Universitaria. Ahora que se halla en funciones la Superintendencia Nacional de Educación Superior – SUNEDU y cómo se ha iniciado el proceso de acreditación y certificación de carreras profesionales en la UCP?

Rpta: Como es de público conocimiento, la Universidad Científica del Perú es una institución de educación superior universitaria con sólido prestigio en la región y el país, que va camino a su acreditación y certificación de las principales carreras profesionales que ofrece, que se halla, además, orientado a la Internacionalización, todo ello con el esfuerzo de sus autoridades, docentes y trabajadores. La UCP es una de las pocas universidades en el país que ha concluido con todo el proceso de ajuste de sus instancias y órganos de gobierno a la Nueva Ley Universitaria, iniciando un proceso de autoevaluación, que debe continuar con la acreditación y certificación de las carreras profesionales que oferta, que le permitirá elevar el servicio universitario que ofrece y ponernos a la vanguardia con otras universidades del país y del mundo.

2. ¿Sabemos que la UCP no se encuentra ajena a las dificultades en el orden legal. Podría explicar a la comunidad y al estudiantado, en qué situación se halla el proceso legal iniciado por la Universidad Científica del Sur contra la Universidad Científica del Perú, en relación al nombre de la universidad?

Rpta: Es cierto, una universidad que es del Sur del Perú, pretende que no utilicemos el nombre “Universidad Científica del Perú”, pues alega que afectamos sus intereses, por la similitud del nombre; extrañamente, un juez loretano, le dio la razón en primera instancia, pero luego tal sentencia fue revocada rotundamente por la Sala Civil de Loreto, que declaró IMPROCEDENTE la pretensión de nulidad del nombre Universidad Científica del Perú. Mientras otro magistrado declaró incluso que tal pretensión había CADUCADO (vencido en el tiempo), por lo que la UCP, mantiene a la fecha “incólume” el nombre de Universidad Científica del Perú, tal es el caso que viene desarrollando normalmente sus actividades universitarias y académicas, con conocimiento de la SUNEDU; actualmente, el proceso indicado debe remitirse la Corte Suprema en casación, pues la UCSUR, impugnó la sentencia que le fue desfavorable.

3. ¿Qué explicación puede darnos sobre la reiterada versión de una persona que dice representar a la Asociación Cultural Oriente Peruano y a una universidad denominada Universidad Particular de Iquitos – UPI, y si ésta tiene autorización para funcionar?

Rpta: En primer lugar NO existe actualmente la Universidad Particular de Iquitos, la que existía antes con ese nombre y reconocimiento de la ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES, cambió de nombre a UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ ante el Consejo Nacional de Funcionamiento para Universidades – CONAFU, precisamente porque un minúsculo grupo de personas pretendía seguir utilizando dicho nombre, causando confusión; recordemos que la antigua y verdadera Universidad Particular de Iquitos, que funcionaba en la Av. Quiñones, Km. 2.5, creada por Ley, N° 25213 del 29 de mayo de 1990, fue institucionalizada por la ANR en el año 2002, suspendiendo a la promotora ACOP, por múltiples irregularidades, de orden académico, económico y administrativo, como estableció el propio Tribunal Constitucional en varias sentencias. Sin embargo, hay un personaje, que hace más de 15 años pretende hacer creer a los loretanos, que existe esta universidad, pero si revisan el portal de la SUNEDU, esta universidad no tiene existencia, no se halla registrado en el Sistema Universitario, por lo que su existencia es solo ficticia, solo existe en la mente de alguien obsesionado con el cargo de rector y presidente de una asociación (ACOP) que, además, se halla de baja por las deudas que mantiene, solo con la UCP, esa ACOP, tiene una multa de 70 Unidades Impositivas Tributarias – UIT, por hacer publicidad engañosa y por denigrar nuestro nombre, la resolución de multa es la No. 094-2012/CCD-INDECOPI y estamos en proceso de ejecución.

4. ¿Se hace referencia a unos procesos administrativos que se estarían tramitando en la ciudad de Lima?

Rpta: En el Juzgado y Sala Contencioso de Lima, se viene tramitando un proceso sobre NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO, iniciado por la ACOP, contra la CONAFU- UCP; este proceso, ha sido ganado en dos instancias sucesivas por la Universidad Científica del Perú, actualmente se halla en recurso de Casación ante la Corte Suprema, estas sentencias favorables, se han basado en las del Tribunal Constitucional que anteriormente había declarado infundadas las acciones de amparo iniciados por la supuesta ACOP, que actualmente tiene solo a una persona “advenediza” como integrante, incluso dos integrantes “fundadores” de esa asociación, ahora reconocen a la UCP, y laboran en nuestra institución reconociendo no solo su legitimidad, sino que se trata de una institución seria y responsable.

5. ¿Qué mensaje podría dar a la comunidad loretana ahora que se halla próximo el examen de admisión?

Rpta: Decirles que tienen en la Universidad Científica del Perú, una institución seria y responsable que se esfuerza por brindar un mejor servicio de educación superior universitario, que nos enorgullece saber que los egresados se hallen laborando plenamente y que están en condiciones de responder ante las expectativas profesionales, al igual que cualquier egresado de universidad capitalina; por ejemplo, en el caso de la Facultad de Derecho, nuestros egresados hoy laboran en su gran mayoría en el Poder Judicial, Ministerio Publico, Municipalidades, Gobierno Regional, y diversas entidades públicas y privadas de Loreto y del país, lo que motiva aún más nuestra satisfacción.