Por: Fernando Meléndez Zumaeta

Tecnócrata y Político Peruano

La Ideología de Acción Popular es: El Perú Como Doctrina, cuyos principios se inspiran en las tradiciones y la historia del Perú. El Perú como Doctrina es un humanismo situacional y universal. Sus principios y valores básicos son: La Ley de hermandad, honestidad, laboriosidad, veracidad, lealtad, trabajo pleno, abastecimiento pleno, libertad plena, cooperación popular, equilibrio hombre – tierra – agua, equilibrio hombre – energía, equilibrio hombre – información, planificación, mestizaje de la economía, justicia distributiva, culto al trabajo, estado de servicio y función social de la propiedad.

Un partido político necesita no sólo de una sólida organización que le dé presencia y vigencia en todas las circunscripciones territoriales de un país, a fin de establecer y mantener directa e inmediata comunicación con el pueblo. Requiere además de un bagaje de carácter ideológico sin el cual es imposible dar sentido y coherencia a sus decisiones y, de modo especial, a su acción política concreta. Esa ideología le permite diseñar lo que se denomina su modelo de sociedad.

Los objetivos y principios que inspiran su accionar en la política regional y nacional y su meta es la consecución de una sociedad justa. La justicia no sólo es el más excelso valor jurídico. Es también el único valor capaz de dar vida a la libertad y dar plena vigencia a la igualdad y, tal vez, a la fraternidad (Hermandad). En una sociedad justa, los hombres pueden ser plenamente libres y, por ello mismo, realizarse plenamente respetando el derecho de los demás. Una sociedad justa es aquella que impide que el rico sojuzgue al pobre y que el fuerte pisotee al débil; una sociedad donde impere la armonía, la tolerancia, el pluralismo, esto es, el respeto a la propia identidad y en la que se dé a todos la oportunidad de vivir y de realizarse con dignidad, como corresponde a las personas humanas.

Junto o por debajo de la Ideología, un partido político requiere un programa de gobierno. Un partido debe tener respuestas concretas y específicas, en el tiempo, a las urgencias de la sociedad. Tiene que prepararse y es legítimo que aspire y se esfuerce por llegar a ser gobierno. Aunque esas no sean las únicas y exclusivas razones de la existencia de una organización política, un partido que no aspire a llegar al poder, y que no esté preparado en el momento en que lo haga, incumple con su función básica y esencial: en cuanto estructura institucional destinada a contribuir al mejor gobierno de la sociedad y, mejorar la calidad de vida de millones de personas. El Programa de Gobierno de Acción Popular, se denomina: La Conquista del Perú por los Peruanos, para los peruanos.

El programa de gobierno, no es, por cierto, un inventario de novedades, sólo destinadas a su mejor y más eficiente venta por su atracción o sugestión. Tiene que ser una respuesta seria, meditada, reflexiva, técnica, científicamente planteada frente a las urgencias que impone la realidad histórica concreta en la que vive un pueblo. Es a este aspecto al que, frecuentemente, los nuevos partidos o movimiento regionales, no suelen dar importancia. Los partidos políticos como Acción Popular, tienen experiencia de gobierno y plena conciencia de la realidad del país y saben cómo modificar positivamente esa realidad en beneficio de todos.

El Programa de gobierno, en resumen, debe decirle al país o a la región qué pretende hacer cuando llegue al gobierno, cómo pretende hacerlo y qué objetivos y metas se propone lograr identificando, además, la estrategia y los medios que se propone utilizar, es decir, los partidos políticos deben asumir la política con responsabilidad social y ética, no deben fundarse en la improvisación y la demagogia que hace daño al sistema democrático, y origina espacios para la ingobernabilidad y convivencia pacífica, el descrédito de la política y las instituciones.

Los postulados de un partido político como Acción Popular son:

Su Visión. Un Partido cuyos militantes sean reconocidos por ser:

Serios; La acción política es una actividad muy seria ya que compromete el destino común de una sociedad. Para destacar no se debe hacer de ella un espectáculo, ni menos propiciar el escándalo, sino una permanente y concienzuda docencia cívica de valores.

Prudentes; Al gobernar se tiene en las manos el proyecto de vida de todos los gobernados. Se debe pues tener mucho tino al tomar decisiones, descartando los gestos de arrogancia y temeridad que una disculpa no salva cuando se ha comprometido ya toda la vida de los demás.

Técnicos; Quien se dedica a la política debe descartar la improvisación como un recurso para gobernar. Sus propuestas no pueden ser un rosario de buenas intenciones, sino contar con un sólido respaldo científico y técnico que asegure los resultados que se esperan lograr.

Responsables; Pertenecer a una organización política implica un compromiso colectivo frente a la población, que debe ver en dicha organización un instrumento de control de gestión pública de sus integrantes. Responde la persona, pero también responde el Partido.

La Misión de Acción Popular es: Estudiar la problemática nacional, regional, provincial y distrital para plantear soluciones fáciles de entender por la población. Ser un medio de participación del pueblo en la política y construir una sociedad justa con gobernantes probos.

Por eso a las nuevas generaciones que se levantan con entusiasmo y fe en el futuro les decimos: Los jóvenes, son los depositarios de la posteridad. Nos dirigimos a a ellos, a los que visten el traje del estudiante o del trabajador, a los que cubren sus pechos juveniles con el honroso uniforme de la Patria o a los que llevan en sus hombros los vistosos tejidos ancestrales de nuestras comunidades indígenas. Nos dirigimos a ustedes y por su intermedio al pueblo en general, para decirles que si nos requieren en la hora de la lucha, allí nos encontrarán, compartiendo su fervor y viviendo su esperanza. Fernando Belaúnde Terry.

La activa y noble presencia de la mujer en nuestra gesta ha de marcar el comienzo de una nueva era política en nuestra región; pues ellas -las más humildes- son las verdaderas protagonistas del desarrollo familiar, desde su anonimato contribuyen grandemente al progreso de los pueblos; porque ellas llevan sobre sus hombros la delicada responsabilidad de formar y asistir a sus hijos en el hogar para convertirlos en hombres y mujeres de bien, útiles a su comunidad y útiles a su patria. Me inclino reverente ante estas mujeres heroínas que muchas veces tienen que cumplir la doble misión de padre y de madre. Ha llegado el momento de reconocerlas, incentivarlas e integrarlas a la lucha contra la pobreza y la injusticia. ¡Adelante!