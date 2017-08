Nariz destrozada le impide respirar, comer y hablar, solicita apoyo

Se encuentra postrado en cama y poco o nada puede hacer para seguir manteniendo a su familia. Un joven padre de familia de 29 años de edad hace unos días sufrió un accidente de tránsito cuando se encontraba a bordo de su motocarro esperando pasajeros por la avenida Mariscal Cáceres, cerca al complejo del CNI.

Fue un motociclista quien se encontraba en aparente estado de ebriedad, quien invadió el carril y le chocó frontalmente. El motocarrista fue el que se llevó la peor parte, se cayó al pavimento con la nariz completamente destrozada, el sujeto al ver el accidente se dio a la fuga con dirección desconocida.

Mientras tanto, Miguel Namías Salas fue auxiliado por otros motocarristas que estaban por el lugar, el joven herido estaba inconsciente y fue llevado de inmediato al hospital Iquitos, donde según sus familiares no le quisieron atender porque el SIS no cubre accidentes de tránsito. Esto mortificó a sus padres, quienes ahora no tienen cómo cubrir una operación costosa y las medicinas que necesita este hombre.

Según sus familiares, la parte más afectada de Namías Salas es su nariz que está destrozada y escurre un líquido, no respira, no come, no habla bien y necesitan apoyo urgente. Este padre de familia tiene dos hijos, uno de 5 años de edad y uno de 6 meses de nacido. Cualquier persona de buen corazón que quería hacer llegar una ayuda lo puede hacer en la calle Los Olivos N° 05 Sector “D”, caserío Cabo López distrito de Belén, familia Namías Salas. (C. Ampuero)