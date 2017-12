Por el delito de Omisión, Rehusamiento o demora en actos funcionales

• Hizo caso omiso a las autoridades y realizó feria navideña en la vía pública.

• Pone en riesgo la seguridad de las personas, dice la disposición fiscal.

La fiscal de la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Loreto, abogada Leslie Díaz, mediante disposición N° 002-2017-MP, resolvió derivar los actuados de la carpeta fiscal N° 2506014902-2017-452-0, al fiscal penal de turno, al haberse advertido indicios del delito de Omisión, Rehusamiento o demora de actos funcionales, contra el alcalde de la municipalidad distrital de Belén, Richard Vásquez Salazar, y contra los que resulten responsables.

Es decir, el burgomaestre belenino y sus funcionarios podrían ser denunciados penalmente por hacer caso omiso a las recomendaciones dadas por algunas instituciones en cuanto a la realización de la feria navideña en la vía pública.

Este caso, se inició en el mes de noviembre de este año en una reunión donde acudió la fiscalía y exhortó al alcalde de Belén, Richard Vásquez, y sus funcionarios a no desarrollar la feria navideña en la vía pública, por cuanto la misma constituía un riesgo para la seguridad de las personas.

Sin embargo, la misma se llevó a cabo haciendo caso omiso a las exhortaciones, recomendaciones y observaciones del Ministerio Público y otros organismos.

Es así que la fiscalía de prevención del delito, realizó dos inspecciones a la feria navideña, una con Defensa Nacional del gobierno regional de Loreto, y la otra con Defensa Civil de la municipalidad provincial de Maynas, para el tema de riesgo.

En esas inspecciones se concluyó que no es factible realizar la feria en esa zona.

Luego, hace pocos días, realizaron otra inspección, pero con la empresa Electro Oriente, donde también se concluyó que las conexiones eléctricas de esa zona eran muy precarias y riesgosas. Finalmente, se solicitó a Defensa Nacional del Gorel y bomberos de Iquitos los informes técnicos y todos concluyen que no es factible realizarlo en ese lugar.

Es más, la norma señala que la municipalidad debió enviar a Defensa Nacional su plan de contingencia para ser evaluado; sin embargo, no lo hizo y aun así instaló la feria en esa zona. (Gonzalo López)