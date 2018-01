Expresó rector de la UCP en cuanto a que los cargos públicos no son ocupados por nuevos profesionales de Loreto.

Una constante que se observa en los diferentes cambios de gobiernos ya sean regionales o locales, debido a que siempre las nuevas autoridades eligen a funcionarios que tienen una larga lista de procesos seguidos por presunta corrupción. Si bien es cierto, no cuentan con sentencia consentida, pero sí demuestran esas investigaciones que posiblemente hayan participado directamente para conseguir un beneficio propio y también para las autoridades que les asignó el cargo.

“Esas decisiones políticas dependen concretamente de los gobernantes de turno. Ellos deciden, la sociedad no tiene mecanismos para imponer a funcionarios, es la autoridad quien decide con quien desea trabajar. A veces cometen ese tipo de errores que luego les puede traer resultados funestos.

Hay en la región profesionales exitosos no solo en el campo profesional, sino también en cuanto a la honestidad demostrada, ahí está el tema. Son decisiones políticas que se juntan con intereses, yo espero que en algún momento se reconozca a los valores con que contamos acá y se pueda gobernar con más acierto y menos posibilidades de caer en corrupción.

Pienso que el Papa está bien enterado de lo que pasa en el Perú, en todos los campos. Es importante reconocer que es un líder a escala global. Lo que ha demostrado con su presencia es que éste es un país católico, militante y deseoso de seguir con esperanzas. La visita y sus mensajes son decisivos para que el Perú levante sus esperanzas y en el campo político se cometan menos errores”, apuntó el rector.