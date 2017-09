Si no tienen el pintado de placa en el toldo serán internados en el depósito

“Además del pago de 81 soles de multa”, indicó jefa de Tránsito de Maynas.

La semana pasada y esta se ha podido observar operativos educativos por parte de trabajadores del área de Tránsito de la Municipalidad de Maynas conjuntamente con la Policía Nacional del Perú, dirigido a los motocarristas para que cumplan con pintar el número de su placa en el toldo.

María Huansi, jefa de la oficina de Tránsito de la Municipalidad Provincial de Maynas, dio a conocer que a partir de la próxima semana ya harán cumplir la norma y el vehículo que infrinja será llevado al depósito y pagará una multa.

“Hemos estado en las avenidas 28 de Julio y La Marina, también frente a la plaza 28 de Julio haciendo operativos con papeleta educativa con el apoyo de la Policía Nacional del Perú. Este jueves vamos a estar por San Juan y el viernes en Belén y Punchana para descentralizar estas acciones.

A pesar que el 01 de setiembre había vencido el plazo para que los motocarristas pinten su número de placa de rodaje en los toldos de su vehículo, se les ha dado un último plazo porque nos solicitaron debido a que muchos decían que no sabían de esta norma.

Esto lo hacemos porque a partir de la próxima semana sin falta vamos a aplicar la norma como municipalidad, que consiste en el internamiento en el depósito y el pago de 81 soles por la multa cuando no tenga el pintado de placa en el toldo.

Para comenzar tienen que tener la placa original, sino lo tiene, la policía pondrá la papeleta más no internamiento”, indicó la señora María Huansi.

¿Cuánto de porcentaje de motocarros han pintado su placa en el toldo?

Aproximadamente un 60 por ciento. El lunes hemos hecho un operativo educativo y hemos podido verificar que es así. Hay un grupo que dice todavía no sabe.

¿Qué hacer con aquellos motocarros nuevos que todavía no tienen su número de placa porque la tienda demora en entregarles su tarjeta de propiedad?

Buena pregunta. Las tiendas les ofrecen darles la tarjeta de propiedad y por el momento les dan un documento para que vayan circulando. Creo que les dan su tarjeta cuando terminan de pagar las cuotas del motocarro, por eso se les ha explicado a los motocarristas que deben exigir esa tarjeta de propiedad para que puedan tramitar la placa de rodaje.

Si el motocarro es nuevo y eso se comprueba con el documento que le da la tienda, a esos vehículos se les dará un plazo hasta que tengan su tarjeta de propiedad.

¿Considera que con esta medida bajará la delincuencia en Iquitos?

Claro, hay que hacer acciones y una es ésta. Hay que ver cómo resulta porque es necesario que los motocarristas tengan la placa de rodaje original y que adicionalmente la tengan pintada en el toldo porque ayuda a poder captar en tiempo real a través de las cámaras de seguridad.

(Gonzalo López)