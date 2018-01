Se trasladaban maestros de Colonia Angamos a Iquitos

A través de un video que se registró el 20 de diciembre del año pasado, militares que pertenecen al ejército brasilero del puesto “Pelotón” ubicado en zona de frontera entre Brasil y Perú, a bordo de dos yates armados interceptaron con disparos al aire, a la embarcación fluvial “José Olaya” que transportaba maestros y familiares a la ciudad de Iquitos, luego de clausura del año escolar 2017.

Según cuenta el profesor

William Alfonso Mori Cruz, de 53 años de edad, los militares brasileros rodearon la embarcación fluvial hasta que se detenga, ya que no habían pasado el puesto de control de “Pelotón”, ubicado en territorio brasilero

Los más asustados fueron los familiares, quienes viajaban con los docentes, entre ellos los niños, quienes al escuchar los disparos al aire se metieron debajo de las camas del camarote para ponerse a buen recaudo.

Los docentes al ver el presunto abuso de autoridad de estos militares, optaron por dar la vuelta y surcar dos horas por el río Yavarí al puesto de vigilancia “Pelotón” de Brasil, siempre custodiados por los yates extranjeros.

En dicho puesto militar, los miembros del ejército les obligaron a bajar y a subir una loma, cuando llegaron al lugar ingresaron a una base militar brasilera tipo un frontón, donde fueron obligados a formar filas.

En el lugar, los militares brasileros separaron una fila de varones y una fila de mujeres con niños, según el docente, en todo momento, los militares no bajaban los fusiles que tenían en mano con el cual apuntaban a los profesores peruanos.

Según cuenta William Mori, les exigieron que pongan sus manos a la altura de la nuca, que abran las piernas y como si se trataran de delincuentes, empezaron a despojarles de todas sus pertenencias que llevaban consigo.

Los profesores peruanos hicieron la denuncia de caso en la comisaría de Islandia, luego llegaron a la ciudad de Iquitos y asentaron la denuncia en el Departamento de Fronteras en la comisaría del distrito de Punchana.

Los profesores dicen temer por sus vidas cuando tienen que ir a sus colegios en la frontera con Brasil y exigen al ministro de Defensa que tome cartas en el asunto porque para ellos hubo abuso de autoridad por parte de los militares brasileros, quienes habrían invadido territorio peruano.

EL DATO:

Lic. William Alfonso Mori Cruz, es director de la Institución Educativa Nº 60816 “Almirante Miguel Grau Seminario”, ubicado en la localidad de Colonia Angamos, en la frontera con Brasil. El docente tiene 28 años de servicio en este lugar y es la primera vez que fue víctima de un presunto abuso de autoridad por parte de militares brasileros. (C. Ampuero)