Comunidades nativas señalan que el gobierno ha reducido a una contrapropuesta inaceptable de sus pedidos

A través de un comunicado las 16 comunidades en movilización pacífica y sus federaciones indígenas representativas dieron a conocer sobre la situación actual del diálogo que sostienen con el Gobierno peruano luego de la reunión en el Aeródromo del Lote 192 el día 28 de setiembre con presencia del Viceministerio de Gobernanza Territorial (VGT), el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el Viceministerio de Interculturalidad (VMI) y Perupetro. Durante la última semana han sostenido comunicación con el VGT para encontrar un fraseo preciso de términos que permita arribar a acuerdos construidos por ambas partes.

Ellos reiteraron que lo central de su pedido al ejecutivo es la firma de un documento oficial que exprese la voluntad política del respeto a su derecho a Consulta Previa, esto porque ese es el único marco en donde pueden asegurar garantías para sus vidas y las del bosque, el ambiente y el territorio.

Asimismo pidieron que este documento se firme de apu a apu, es decir que las autoridades de los sectores implicados firmen el documento con sus autoridades indígenas. Por ello, una vez más, hicieron un llamado a la Ministra de Energía y Minas Cayetana Aljovín para invitarle al territorio indígena donde opera el Lote 192, “aquí vive gente que necesita ser mirada y atendida con respeto; nosotros garantizamos su seguridad”, señalaron.

Ayer han ingresado a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y al Viceministerio de Interculturalidad (VMI) la propuesta de puntos a considerar en un acta de acuerdos.

Ese documento es resultado de trabajo y días de diálogo con el Viceministerio de Gobernanza Territorial, entre el 29 de setiembre y el 3 de octubre donde hablaron de Consulta Previa del Lote 192, Plan de Desarrollo, Cumplimiento de Acuerdos y Mesas de Emergencia frente a derrames petroleros en el las comunidades Antioquía, José Olaya y Doce de Octubre.

Luego de esta fecha, el documento presentado por ellos y que estaban dispuestos a revisar, fue reducido a una contrapropuesta inaceptable donde se contemplaba exclusivamente la posición del gobierno. Por ello, hacen público el documento para que se constate que sólo piden garantías mínimas y precisiones indispensables para sus derechos fundamentales.

Reconocen que esta semana hubo avances, pero un documento que deshace lo logrado en diálogo y recoge exclusivamente las premisas que el Estado, les parece una falta de respeto a sus pueblos y a su futuro.

Es por ello que reiteraron una vez más que no están en contra de la actividad petrolera en el Lote 192, pero esa es nuestra única oportunidad para evitar que el daño de esa actividad continúe violentando sus derechos y territorio, “nuestra lucha no es negocio, nuestra vida no es dinero; solo queremos el respeto a nuestra memoria y al futuro digno que nos merecemos”, precisaron.

(C. Ampuero)