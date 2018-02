Dra. Roxani Rivas.

“Si tú cambias un sector del río, puedes cambiar también la desaparición del lago”.

El debate está abierto sobre el proyecto Hidrovías y diversos representantes de entidades y especialistas vienen opinando al respecto, como la Dra. en Antropología, Roxani Rivas Ruiz, con estudios en la Escuela de Ciencias Sociales- EHESS de París, con 26 años de experiencia en investigaciones en la Amazonía peruana.

“Al ver el proyecto de hidrovías y las áreas que enfoca, se ve que está tocando directamente la Reserva Pacaya Samiria, la cual tiene más o menos 95 lagos que viven directamente de los ríos”, comentó Rivas Ruiz.

“El expositor hablaba de que no se va a afectar si se draga los puntos principales, dijo que no va a tener consecuencia con los lagos” y nuestra entrevistada se mostró sorprendida.

“Sobre eso cualquier especialista ambiental te va a decir, está loco? los lagos viven en función de la dinámica del río. Si tú cambias un sector del río, puedes cambiar también la desaparición de los lagos, de las islas”.

Opinó: “Los que han hecho este proyecto no saben cuál es la dinámica de un sistema acuático y las consecuencias que se trae en las partes que van a dragar”.

Rivas Ruiz, señaló: “El proyecto realmente es para observarlo en varios puntos. Eso por el lado ambiental y por el lado social ha sido dejado de lado, donde está las poblaciones Kukama-kukamiria, que son personas que nos pueden ayudar a entender mejor la dinámica del río”.

Finalizó: “Esto va a generar problema a todo Loreto, pero directamente afecta a los moradores ribereños porque si se va a desaparecer un barrizal, para ellos será una tragedia, dónde van a sembrar el arroz, maíz y otros productos”.

(Diana López M.)